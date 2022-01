Supercoupe d’Espagne: "J’aime le Barça de Xavi", les propos classes d’Ancelotti avant le clasico

Pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affronteront en Arabie Saoudite ce mercredi (à 20h). Devant la presse, le coach madrilène Carlo Ancelotti a donné son avis sur le Barça de Xavi. Une équipe qu’il semble apprécier.

Ce mercredi (à 20h), c'est soir de clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Pas pour le championnat mais pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie Saoudite. Devant la presse à la veille de la rencontre, Carlo Ancelotti a été invité à donner son avis sur son futur adversaire.

L’occasion pour le coach des Madrilènes d’encenser le travail de Xavi sur le banc de touche des Catalans: "J’aime le Barça de Xavi parce qu’il a une idée assez limpide de son style de jeu. Ils suivent l’identité du club et ils ont fait un très bon parcours." L’Italien s’est même montré optimiste pour le futur d’un club, qui a connu des dernières années compliquées, notamment en Coupe d'Europe: "Je pense que sa contribution, ses idées et son attitude permettront à l’équipe de s’améliorer."

"J’ai peur à chaque match"

Avec une place de leaders en championnat, tandis que les Barcelonais pointent à une décevante sixième place, les coéquipiers de Karim Benzema semblent être favoris pour cette rencontre. Une idée que réfute cependant l’ancien coach d’Everton: "Il n’y a pas de favori. J’ai peur à chaque match. Je serais inquiet si les joueurs pensaient que nous sommes favoris."

L’équipe, qui reste sur un large succès face à Valence (4-1), compte bien mettre tout en œuvre afin de l’emporter sur son rival: "Nous pensons que nous sommes capables de réaliser une bonne performance et nous donnerons tout pour gagner ce match." Une vigilence justifiée au vu de la présence de jeunes très prometteurs au Barça comme Nico et Gavi. Des éléments dont le technicien passé par le PSG se méfie: "Les jeunes qui émergent se distinguent et je pense qu'ils auront tous un grand avenir." Rendez-vous sur le pré.