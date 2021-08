Supercoupe d'Europe: Chelsea et Tuchel arrachent la victoire aux tirs au but contre Villarreal

Chelsea a remporté ce mercredi soir la Supercoupe d'Europe, en s'imposant aux tirs au but face à Villarreal (1-1 puis 6-5). La rencontre était organisée à Belfast, en Irlande du Nord. Kepa Arrizabalaga a été l'homme du match. Il était pourtant remplaçant au coup d'envoi.

Sur le banc au coup d'envoi, mais entré en jeu à la 119e minute à l'instar de Tim Krul avec les Pays-Bas au Mondial 2014, Kepa Arrizabalaga a offert la Supercoupe d'Europe aux Blues. Le gardien espagnol, déclassé depuis un an au profit d'Édouard Mendy, a réussi l'arrêt décisif de la séance de tirs au but remportée par Chelsea face à Villarreal (1-1 puis 6-5), ce mercredi soir au Windsor Park de Belfast (Irlande du Nord).

Cela fait désormais deux titres en sept mois pour Thomas Tuchel et Chelsea, vainqueurs de la Ligue des champions au terme de la saison passée. Si Villarreal jouait ce trophée pour la première fois de son histoire, Unai Emery compte désormais trois défaites dans l'histoire de cette compétition.

Ziyech, l'homme de la première période

Que ce rendez-vous annuel déborde en prolongation est désormais une habitude: cela avait été le cas pour les trois précédentes éditions. Le Liverpool-Chelsea de 2019 s'était lui aussi étiré jusqu'à la séance de tirs au but, remportée par les Reds face à... Kepa Arrizabalaga. Cette fois, il avait disputé l'intégralité de la rencontre.

Tout en ayant plusieurs titulaires habituels sur le banc au coup d'envoi, Chelsea a été étouffant en première période. La maîtrise était si nette que les supporters ont sans doute commencé à rêver de la force de cette équipe avec l'arrivée attendue de Romelu Lukaku, prêt à débarquer en provenance de l'Inter pour 115 millions d'euros. En attendant l'arrivée du redoutable attaquant belge, Hakim Ziyech s'est occupé de faire fructifier la domination anglaise en ouvrant le score à la 27e minute.

Malgré lui, Hakim Ziyech a aussi été protagoniste du deuxième tournant du match. L'international marocain de 28 ans, manifestement touché à l'épaule droite, a dû sortir sur blessure peu avant la mi-temps. Dépossédé de son joueur le plus en vue, Chelsea s'est effacé.

Un Moreno en cache un autre

Incapable de tenir le ballon et de réduire les espaces, Villarreal a réellement mis le contact à quelques secondes de la mi-temps, lorsque Alberto Moreno a fracassé la barre transversale (45e+3). Un autre avertissement a été lancé au retour des vestiaires par Gerard Moreno, obligeant Edouard Mendy à rattraper une erreur de relance en détournant un ballon sur son poteau droit (53e). Mais l'homme aux 30 buts la saison passée a fini par égaliser et sanctionner la perte de contrôle des Blues (73e). S'en est alors suivi un troisième acte, à nouveau en faveur de Chelsea, mais avec un Villarreal suffisamment discipliné pour aller aux tirs au but.

Chelsea et Villarreal, qui disputaient leur premier match de la saison, se tournent désormais vers le championnat. Pour les Blues, la Premier League débute le 14 août avec une réception de Crystal Palace (en direct sur RMC Sport 1). Les membres du sous-marin jaune profiteront de deux jours de repos de supplémentaire, en démarrant contre Grenade le 16 août.