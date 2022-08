Supercoupe d'Europe: l'ouverture du score d'Alaba face à l'Eintracht en vidéo

Le Real Madrid a ouvert le score après 37 minutes de jeu lors de cette Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort ce mercredi. Une réalisation signée David Alaba, bien aidé par Karim Benzema et Vinicius, tous deux impliqués sur le corner.

Après 36 minutes de suspense, pendant lesquelles les deux équipes se sont livrées une vraie bataille, le Real Madrid a fini par ouvrir le score grâce à David Alaba à la 37e minute. L'Autrichien a repris de la tête une action initiée par Karim Benzema et permis aux Merengues de se placer devant au score, 1-0, lors de cette Supercoupe d'Europe.

Un septième but en 107 matchs européens

Alaba qui ouvre le score pour le Real lors de la Supercoupe d'Europe, le 10 août 2022 © RMC Sport

Alaba qui ouvre le score pour le Real lors de la Supercoupe d'Europe, le 10 août 2022 © RMC Sport

Sur corner, le Français s'impose dans les airs mais ne parvient pas à intercaler sa tête directement dans les filets de Kevin Trapp. Le long de la ligne, Casemiro reprend lui aussi de la tête et remet à David Alaba qui n'a plus qu'à ajuster Trapp, de la tête là aussi. L'ancien du Bayern suit donc les traces de son ancien club, qui en avait marqué six contre l'Eintracht le weekend dernier (victoire 6-1 du Bayern).

Il s'agit du septième but de David Alaba en 107 matchs de compétitions européennes. Juste avant, le Real Madrid avait déjà fait trembler l'équipe allemande, grâce à une percussion de Vinicius sur le côté gauche. Le Brésilien avait décoché une puissante frappe croisée à l'entrée de la surface, parfaitement détournée par Kevin Trapp, qui l'avait mise en corner. Malheureusement pour les Aigles, l'ouverture du score madrilène viendra suite à ce même corner.