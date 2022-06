Real Madrid: la mise au point de Vinicius sur son avenir

Après une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, Vinicius Junior a assuré sur une chaîne de télévision brésilienne qu’il voulait poursuivre son aventure avec les Merengue. Ces derniers jours, la presse espagnole indiquait notamment que le PSG avait fait le pressing pour s’attacher les services du crack madrilène.

Vinicius Junior n’a visiblement pas fini d’enchanter Bernabeu avec ses coups de rein dévastateurs. Invité sur Sport TV, une chaîne de télévision brésilienne, l’ailier du Real Madrid a assuré ce lundi soir qu’il n’avait aucune intention de quitter le club Merengue, qu’il a rejoint à l’été 2018 en provenance de Flamengo.

"Je vais continuer dans le plus grand club du monde", a clamé l’ailier brésilien sur le plateau de l’émission "Bem, Amigos!". En fin de contrat en juin 2024, Vinicius sort d’une saison exceptionnelle sous le maillot de Los Blancos, avec qui il a notamment remporté la Ligue des champions le 28 mai dernier. Avec 22 buts et 16 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il s’est affirmé comme l’un des meilleurs ailiers de la planète. Et est logiquement au centre de toutes les convoitises.

Proche de prolonger avec le Real

Selon Marca, le PSG aurait fait le pressing ces derniers mois auprès de Vinicius pour le convaincre de ne pas prolonger son contrat avec le Real. Un salaire de 40 millions d’euros nets par saison lui aurait été proposé, ainsi qu’une généreuse prime à la signature et même "un certain nombre d'opportunités commerciales au Qatar". Insuffisant, semble-t-il, pour convaincre le Brésilien, qui serait très proche de prolonger son contrat avec le champion d'Europe.