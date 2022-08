Supercoupe d'Europe: malgré le sacre du Real, Mbappé encore pris pour cible par certains supporters

Alors que le Real Madrid a remporté ce mercredi la cinquième Supercoupe d'Europe de son histoire en battant l'Eintracht Francfort (2-0), certains supporters ont encore exprimé leur colère envers Kylian Mbappé, après sa prolongation au PSG.

Ils ne digèrent pas. Alors que le Real Madrid a remporté le 98e titre de son histoire avec son cinquième sacre en Supercoupe d'Europe ce mercredi, en dominant l'Eintracht Francfort à Helsinki, le nom de Kylian Mbappé était encore sur les lèvres de certains supporters.

"Mbappé 0 Champions League"

Dans les tribunes, des fans du Real ont brandi un maillot du PSG floqué Mbappé, avec le numéro 0 devant "Champions League". Un rappel de la quête de Paris en Ligue des champions. Evidemment aussi le signe d'une amertume qui demeure après la prolongation de l'attaquant français à Paris, alors que le Real lui tendait les bras depuis des mois.

Des supporters du Real ont chambré Mbappé lors de la Supercoupe d'Europe, le 10 août 2022 © ICON Sport

Tomas Roncero, qui écrit pour As et officie régulièrement dans la célèbre émission El Chiringuito, a glissé un tacle à Mbappé sur la Cadena SER: "La clé du succès présent et à venir du Real, c'est le refus de Mbappé de ne pas venir. Cela aurait détérioré l'ambiance dans le vestiaire et tout compliqué."

Symbolique du ressentiment de la presse madrilène, toujours partisane, envers le joueur, dont la prolongation au PSG après des mois de suspense a été prise comme une provocation.