Mercato: ce moment où le Real a perdu espoir pour Mbappé

Très confiant sur la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid a finalement perdu espoir une semaine avant l’annonce de la prolongation du joueur avec le PSG.

Longtemps, le Real Madrid a cru exaucer son vœu le plus cher: recruter Kylian Mbappé. Longtemps, le club a diffusé son optimisme sur ce dossier dans les médias, tout aussi affirmatifs sur l’arrivée certaine du joueur en Espagne à l’issue de son contrat à Paris. Mais l’attaquant français a finalement pris tout le monde à contre-pied en prolongeant de trois ans avec le PSG le 21 mai dernier. Une décision justifiée quelques heures plus tard par le joueur devant le public du Parc des Princes avant le match face à Metz.

Le séjour au Qatar a fait chuter l’espoir d’une signature

L’espoir avait changé de camp les jours précédents cette annonce. Selon Marca, le Real Madrid a commencé à douter d’une issue favorable lors du séjour au Qatar du joueur avec ses partenaires à l’occasion du mini-stage organisé entre l’avant-dernière et la dernière journée de championnat. Une photo sur laquelle Mbappé montre fièrement le logo du PSG aurait été considérée comme actant définitivement l’échec de son transfert au Real.

Marca assure que l’attaquant avait donné son accord au club et insiste sur les motivations financières qui auraient guidé l’attaquant à préférer Paris à Madrid. "La déception s'est emparée du Real Madrid car la décision n'est pas due à quelque chose de sportif mais, oui, à une énorme pluie de millions d'euros, assure l’article. Ni la pression de Macron ni rien d'autre. Juste l'argent et la promesse d'Al Khelaïfi de construire une nouvelle structure de club et une nouvelle équipe."

Si de nombreux chiffres ont été évoqués dans la presse, rien n’a filtré officiellement sur le nouveau salaire perçu par Mbappé. Selon les informations de RMC Sport, l’international français est bien devenu le joueur le mieux payé du vestiaire (sans un grand écart avec Lionel Messi et Neymar). Mais il ne touchera pas à Paris l’intégralité de ses droits à l’image alors que le Real lui proposait de tout lui céder sur ce point.