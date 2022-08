Le Real décroche sa cinquième Supercoupe d'Europe, Benzema un peu plus dans la légende

Le Real Madrid a remporté la Supercoupe d’Europe pour la cinquième fois de son histoire, ce mercredi face à Francfort (2-0). Karim Benzema, auteur du deuxième but madrilène, est entré encore un peu plus dans la légende du club.

C’était un match pour la légende madrilène et toutes les cases ont été cochées. En remportant sa cinquième Supercoupe d’Europe, le Real Madrid a assis son statut de club le plus titré de l’histoire, avec 98 trophées désormais. Carlo Ancelotti est devenu le premier entraîneur à compter quatre victoires dans la compétition: deux avec l’AC Milan, deux avec la Maison Blanche. Enfin, Karim Benzema, buteur pour le 2-0, est devenu le seul deuxième meilleur buteur du club avec 324 réalisations, une unité devant Raul.

A Helsinki, face à l’Eintracht Francfort balayé 6-1 le week-end dernier en Bundesliga par le Bayern, le Real Madrid était ultra favori de cette Supercoupe d’Europe. Mais les hommes d’Ancelotti ont eu besoin de près de quarante minutes pour faire la différence. En début de match, Vinicius a buté plusieurs fois sur la défense allemande, d’abord sur le défenseur Tuta, auteur d’un sauvetage sur la ligne, puis sur le gardien Kevin Trapp.

Benzema comme Gento

La solution est donc venue sur corner, justement après une parade de Trapp. Karim Benzema, plus haut que tout le monde, a pu remettre à Casemiro, qui a trouvé de la tête David Alaba, seul en pleine surface qui n’avait plus qu’à conclure face au but vide. Juste avant la pause et malgré quelques occasions avortées par les arrêts de Thibaut Courtois, Francfort a pris un coup derrière la tête.

Karim Benzema n’était pas loin de faire le break quelques minutes après l’ouverture du score et surtout, au retour des vestiaires, il n’y avait plus vraiment débat. Vinicius a continué de martyriser la défense allemande, même si Trapp s’est offert une parade supplémentaire, avec un peu de réussite, et Casemiro a trouvé la barre sur une tentative plus lointaine. Jusqu’à ce que Karim Benzema, comme souvent, libère le peuple madrilène.

Trouvé par Vinicius à l’entrée de la surface, peu après l’heure de jeu, le Français a trompé Trapp d’un puissant plat du pied. Son 324e but sous le maillot merengue, qui lui offre son 23e titre depuis qu'il a rejoint la capitale espagnole en 2009. C'est aussi bien que Paco Gento, légende d'une autre époque. Seul Marcelo a désormais décroché plus de trophées que Benzema avec le Real (25).

L’autre Français très attendu de la soirée, Aurélien Tchouaméni, est rentré à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, sans avoir le temps de s'illustrer. Eduardo Camavinga a lui eu droit à un petit quart d’heure, au moment où le Real gérait tranquillement la fin de match. Les Madrilènes ont fait le boulot. Après le doublé Liga et Ligue des champions la saison passée, le Real continue de marcher sur l'Europe et peut entamer la quête du sextuplé dont rêve Carlo Ancelotti.