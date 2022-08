Toutes les joueuses nommées pour le Ballon d'or féminin, avec 4 Françaises, l'OL bien représenté

Outre les nommés pour la 66e édition du Ballon d'Or, le magazine France Football a aussi dévoilé les noms des joueuses nommées pour le trophée féminin, ainsi que les gardiens pour le Trophée Yachine et les espoirs pour le Trophée Kopa.

Tous les nommés pour la 66e cérémonie du Ballon d'Or sont connus. Ce vendredi, France Football a non seulement dévoilé la liste des 30 nommés pour le trophée masculin, mais aussi celle des 20 joueuses pour le trophée féminin, ainsi que les gardiens pour le Trophée Yachine et les espoirs pour le Trophée Kopa. Pour la première fois, le calendrier du Ballon d'or est calqué sur celui de la saison et non pas sur l'année civile.

Chez les filles, Alexia Putellas est candidate à sa propre succession, malgré une grave blessure au genou qui l'a privée de l'Euro. Mais l'Anglaise Beth Mead, meilleure joueuse de la compétition, ou encore les Françaises Kadidiatou Diani, Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Selma Bacha, peuvent prétendre au Graal dans une cérémonie qui s'annonce très ouverte. À noter la présence de cinq Lyonnaises dans la liste, quelques mois après leur huitième Ligue des champions.

Les 20 nommées pour le Ballon d'Or 2022:

Selma Bacha, Fridolina Rolfo, Vivianne Miedema, Lucy Bronze, Sam Kerr, Christiane Endler, Lena Oberdorf, Kadidiatou Diani, Catarina Macario, Alexia Putellas, Alexandra Popp, Aitana Bonmati, Wendie Renard, Alex Morgan, Beth Mead, Asisat Oshoala, Marie-Antoinette Katoto, Millie Bright, Trinity Rodman, Ada Hegerberg.

Un an après le sacre de Gianluigi Donnarumma devant Edouard Mendy, le Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien marque l'absence de l'Italien, qui paie l'alternance avec Keylor Navas dans les buts. Si Thibaut Courtois fait office d'immense favori, deux portiers français font leur apparition dans la liste: Hugo Lloris et Mike Maignan.

Les 10 nommés pour le Trophée Yachine 2022

Alisson Becker, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson, Hugo Lloris, Mike Maignan, Edouard Mendy, Manuel Neuer, Jan Oblak, Kevin Trapp.

Mettant à l'honneur les espoirs âgés de moins de 21 ans, le trophée Kopa sera décerné pour la troisième fois. Après les sacres de Kylian Mbappé (2018), Matthijs de Ligt (2019) et Pedri (2021), les anciens vainqueurs du Ballon d'Or devront départager les dix nommés, parmis lesquels figure le Français Eduardo Camavinga.

Les 10 nommés pour le Trophée Kopa 2022

Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Gavi, Ryan Gravenberch, Josko Gvardiol, Nuno Mendes, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Florian Wirtz.