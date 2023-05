80 millions d'euros pour Raphinha? L'offre de Newcastle au Barça qui tombe à pic pour faire revenir Messi

Selon les informations de Gerard Romero, Newcastle est prêt à débourser 80 millions d'euros pour acheter Raphinha, l'ailier du Barça. Une somme qui pourrait permettre aux Blaugrana d'orchestrer le retour de Lionel Messi.

Comme lors de son passage au Stade Rennais (2019-2020), Raphinha ne pourrait rester qu'une saison au FC Barcelone avant de s'en aller vers d'autres cieux. L'ailier brésilien, 26 ans, ferait l'objet d'un vif intérêt de Newcastle, l'actuel troisième de Premier League, qui aurait déjà fait une offre verbale au Barça, selon le journaliste espagnol Gerard Romero.

Les Magpies seraient prêts à signer un chèque de 80 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Leeds, acheté 58 millions d'euros par le club catalan l'été dernier.

La vente de Raphinha, passerelle vers le retour de Messi?

Le probable futur champion d'Espagne aurait déjà averti LaLiga de ce transfert et de cet éventuel renflouement des caisses, afin de lui prouver qu'il a les moyens de faire revenir Lionel Messi, libre dans moins de deux mois à l'issue de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Cette saison, Raphinha a disputé 45 matchs avec le FC Barcelone toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique de 10 buts et 11 passes décisives (dont sept réalisations et six offrandes en championnat). Le Brésilien a également disputé ses premiers matchs de la Ligue des champions, une compétition dont les Blaugrana n'ont pas dépassé la phase de poules pour la deuxième saison consécutive.