PSG: après sa suspension, reverra-t-on Messi sous le maillot parisien?

Le PSG a décidé de sanctionner Lionel Messi pour son voyage non-autorisé en Arabie saoudite. Suspendu deux semaines, l’attaquant argentin manquera les prochains matchs à Troyes et contre Ajaccio. Au point de se demander s’il rejouera avec Paris, alors que son contrat s’achèvera le mois prochain.

De Riyad à Paris, en passant par Rosario, Miami et Barcelone, l’affaire fait parler aux quatre coins de la planète. Le PSG a décidé de sanctionner Lionel Messi pour son voyage non-autorisé en Arabie saoudite. Au lendemain de la défaite face à Lorient en Ligue 1 (1-3), l’attaquant argentin s’est envolé lundi pour le Moyen-Orient, en compagnie de sa femme Antonella Roccuzzo et de leurs fils, dans le cadre d’un partenariat visant à promouvoir le tourisme local. Sans l’aval de ses dirigeants. A l’heure où le club de la capitale, fortement critiqué, réalise une fin de saison catastrophique, l’escapade du septuple Ballon d’or est très mal passé dans les hautes sphères du PSG.

Sans attendre son retour, le club de la capitale a choisi de suspendre Lionel Messi durant deux semaines. Luis Campos, le conseiller sportif, l'a appelé lundi soir pour l'informer. Le champion du monde 2022 sera privé de matchs, d’entraînement et de salaire durant cette période. Une première dans sa carrière. Cette sanction pourrait entraîner la fin de son aventure à Paris, deux ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone, sachant que son contrat s’achèvera le 30 juin prochain. Au point de se demander si la Pulga portera à nouveau le maillot rouge et bleu...

Il restera trois matchs après sa suspension

Il est déjà acquis que Messi ne participera pas aux deux prochains matchs de Ligue 1 de son équipe. Christophe Galtier devra composer sans sa star de 35 ans pour le déplacement à Troyes (dimanche) et la réception d’Ajaccio (le 13 mai). Il restera ensuite trois journées de championnat à disputer: à Auxerre (le 21 mai), à Strasbourg (le 27 mai) et face à Clermont (le 3 juin). Le taulier de l’Albiceleste (174 sélections, 102 buts) sera-t-il réintégré pour ces ultimes échéances? Cela dépendra peut-être des résultats, alors que le onzième titre de l’histoire du club n’est pas encore assuré. Sans doute aussi de l’état d’esprit de Messi, qui n’a pas encore communiqué depuis l’annonce de sa sanction dans la presse. Sans parler de son état de forme.

La situation sera en tout cas à surveiller de près, dans un contexte qui s’annonce particulièrement tendu. Alors que le Collectif Ultras Paris a exprimé sa colère lundi devant le Camp des Loges et appelé à une mobilisation ce mercredi devant le siège du club (la Factory), le PSG est sous pression à l’heure de boucler son sprint final. Après son voyage en Arabie saoudite et la procédure disciplinaire engagée contre lui, Leo Messi peut redouter un accueil hostile de la part du Parc des Princes, où il a déjà été sifflé par une partie du public ces derniers mois. A voir comment les uns et les autres vont gérer cette affaire inattendue, qui risque d’empoisonner un peu plus la fin de saison du PSG.