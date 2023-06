AC Milan: "toujours Milan?", le message de Maignan qui inquiète les supporters

En publiant un message de soutien aux dirigeants Paolo Maldini et Ricky Massara, virés de l’AC Milan mardi, Mike Maignan (27 ans) fait craindre aux supporters la volonté d’un possible départ cet été.

Les supporters de l’AC Milan tremblent. Les évictions de la légende Paolo Maldini, en charge du secteur sportif, et de Ricky Massara, directeur sportif, mardi ont fait l’effet d’un séisme chez les supporters. Et les joueurs. La soudaineté de la décision prise par Gerry Cardinale, patron de RedBird, fonds américain propriétaire de l’AC Milan, a jeté le trouble au sein de l’effectif. La Repubblica expliquait ainsi mardi que les Français Mike Maignan et Théo Hernandez s’interrogeaient sur leur avenir face à ce choix radical.

"Toujours Milan?"

Un message publié par le gardien sur les réseaux sociaux dans la soirée n’a pas rassuré les supporters milanais. L’ancien Lillois a posté une story sur laquelle il pose avec Maldini et Massara au moment de sa signature en 2021 avec la légende: "toujours Milan", agrémentée d’un point d’interrogation à la place du point sur le i et d’un émoji invitant à suivre son regard. Et ce n'est pas si banal. La nouvelle tombe alors que la presse évoquait récemment des discussions entre Maignan et les dirigeants démis de leurs fonctions pour une prolongation de contrat jusqu’en 2028.

Le message de Mike Maignan sur Instagram © Capture Instagram

Leur départ serait-elle de nature à remettre en question ce nouveau bail de deux saisons supplémentaires (il est actuellement lié jusqu’en 2026)? La question se pose. Elle concerne aussi Théo Hernandez qui envisagerait un potentiel départ cet été. L’annonce des départs de Maldini et Massara a provoqué plusieurs réactions de joueurs sur les réseaux sociaux.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Yacine Adli, pourtant peu utilisé la saison dernière, a aussi posté une photo de Paolo Maldini. Rafael Leao, qui a récemment prolongé son contrat avec l’AC Milan après de longues discussions, s’est montré aussi actif. Il avait d’abord posté un emoji interrogatif alors que les premières rumeurs d’un départ des dirigeants émergeaient. Mardi soir, il a diffusé une story Instagram, en passant son index devant sa bouche à la manière d’une fermeture, l’air de dire "il ne vaut mieux pas parler".