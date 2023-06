AC Milan: la légende Maldini virée, Hernandez et Maignan s'interrogent sur leur avenir au club

Le limogeage du directeur technique, Paolo Maldini, pourrait pousser les deux internationaux français, Mike Maignan et Theo Hernandez, à remettre en cause leur avenir à Milan, rapporte La Repubblica.

Et si le départ de Paolo Maldini remettait en cause l’avenir de Theo Hernandez et Mike Maignan à Milan ? C’est l’hypothèse avancée par La Repubblica. Les deux Français auraient très mal vécu la rupture entre le club et son désormais ex-directeur technique sur le point d’être débarqué. L’officialisation n’a pas encore eu lieu.

La déception est telle dans le vestiaire milanais que le latéral ou piston gauche international Theo Hernandez, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait envisager la suite de sa carrière sous d’autres cieux, tandis que le gardien des Bleus, Mike Maignan, pourrait hésiter à signer une prolongation de contrat.

Selon la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan devait prolonger sous peu son contrat avec l’AC Milan de deux saisons supplémentaires. Le gardien de l’équipe de France, actuellement lié aux Rossoneri jusqu’en 2026, aurait en plus obtenu une jolie revalorisation salariale au passage. Mais tout pourrait être remis en question. Et le gardien choisir de voguer vers de nouveaux horizons. Il était question ces derniers jours d'une offre de Chelsea pour le chouchou de Giuseppe Meazza.

Une relation empreinte d'admiration réciproque

Paolo Maldini a joué un rôle clé dans le transfert de Mike Maignan à Milan. Tout comme sa rencontre avec Théo Hernandez a "tout fait basculer" pour le frère de Lucas quand les deux hommes se sont rencontrés la première fois. "Je lui ai presque parlé comme un père à son fils", avait confié Paolo Maldini à ce sujet.

Les trois hommes entretenaient une relation forte empreinte d'admiration réciproque, d’où le choc à l’annonce du départ de Paolo Maldini. Gerry Cardinale, le propriétaire du club et du fonds américain Redbird aurait annoncé lundi matin à légende milanaise et au directeur sportif Frederic Massara qu'ils devaient quitter le club.

Une série de divergences dans le projet aurait entraîné ce divorce assez inattendu, dont les conséquences pourraient être fâcheuses à terme. Car Theo Hernandez et Mike Maignan ne sont pas les seuls à s'interroger. Un autre joueur emblématique a fait part de son incompréhension sur la toile. Il s'agit de Rafael Leao, qui a récemment prolongé jusqu'en 2028, à l'issue de négociations menées par... Paolo Maldini.