Le message du PSG au "Roi" Zlatan pour sa fin de carrière

L’attaquant de l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, 41 ans, a mis un terme à sa carrière dimanche soir à San Siro. Au lendemain de ses émouvants adieux au football, le PSG, son ancien club, n’a pas oublié de saluer son idole.

Le peuple milanais a beaucoup pleuré dimanche soir. En marge de la victoire de l’AC Milan contre le Hellas Vérone (3-1) en clôture de Série A, Zlatan Ibrahimovic a fait ses adieux au football. A 41 ans, la star suédoise qui arrivait en fin de contrat chez les Rossoneri et qui enchaînait les blessures a fini par dire stop. Une décision qui met un point final à une carrière brillante marquée par des buts, beaucoup de buts dont certains très spectaculaires, des trophées (mais pas de Ligue des champions) et des punchline mémorables.

"On espère te voir bientôt au Parc des Princes"

Le Suédois, ému aux larmes par l’ovation du peuple milanais, a connu neuf clubs et sept championnats, dont le PSG et la Ligue 1. Première immense star de l’ère QSI, Ibra a porté le maillot parisien pendant quatre saisons (2012-2016). Le temps de raffler quatre titres de champions, deux Coupes de France, trois Coupes de la Ligue et autant de titres de meilleur joueur de Ligue 1.

Ses stats ? 156 buts et 61 passes décisives en 180 apparitions toutes compétitions confondues. Ce lundi, le club parisien ne pouvait donc pas passer sous silence la retraite de son héros. "Une carrière digne d’un Roi. Félicitations Zlatan ! On espère te voir bientôt au Parc des Princes", a tweeté le club de la Capitale.