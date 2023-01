Al-Nassr: Cristiano Ronaldo confirme avoir reçu des offres du monde entier

Présenté ce mardi par Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a expliqué son choix de rejoindre le club saoudien. L'attaquant portugais se "fiche" des critiques entourant cette signature et se dit "fier" d'avoir opté pour ce challenge, malgré plusieurs offres à travers le monde.

Cristiano Ronaldo est arrivé en Arabie saoudite. Ce mardi, l'attaquant portugais a été présenté par Al-Nassr, son nouveau club. Assis à côté d'un dirigeant et de Rudi Garcia, son nouvel entraîneur, le joueur de 37 ans est revenu notamment sur son choix de s'engager pour le club de Riyad.

Après avoir résilié son contrat "d'un commun accord" avec Manchester United en novembre dernier, Cristiano Ronaldo a signé ces derniers jours pour deux ans et demi avec Al-Nassr. "Pour l'instant, je me sens très bien. Je suis fier d'avoir pris cette grande décision, pour ma vie et le football. En Europe, mon travail a été fait, j'ai tout gagné, joué dans de grands clubs, a déclaré CR7. En Asie, Al-Nassr m'a offert une opportunité, non seulement de jouer au football, mais d'inspirer les jeunes générations."

>> Toutes les infos du mercato en direct

"J'ai eu beaucoup d'opportunités"

Au total, Cristiano Ronaldo devrait percevoir 200 millions d'euros annuels pour son aventure dans le Golfe. "Je peux le dire maintenant, j'ai eu beaucoup d'opportunités, des offres de beaucoup de clubs en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis, même au Portugal, mais j'ai choisi ce club, a confié l'ancien du Real Madrid. C'est une chance d'aider, d'apporter avec mon expérience, de faire grandir le club, notamment la section féminine d'Al-Nassr."

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo a été mis sur le banc à partir des huitièmes de finale. La gestion du vétéran a provoqué des polémiques alors que la Seleçao das Quinas a été éliminée en quarts de finale par le Maroc. Lié à des rumeurs sur son avenir durant la compétition, la superstar a attendu la fin du tournoi pour confirmer sa décision, bien aidée par un contrat faramineux. "Ce contrat est unique parce que je suis un joueur unique", s'est amusé l'intéressé.

Voilà donc un nouveau challenge, loin de l'Europe, qui s'offre au quintuple lauréat du Ballon d'or pour la fin de sa carrière. Son choix a depuis été largement commenté voire critiqué. "Je me fiche de ce que les gens ont dit, j'ai pris ma décision, a balayé Cristiano Ronaldo. Je suis très heureux d'être là, je sais que la ligue est très compétitive, parce que j'ai vu plein de matchs. Ce que je veux, c'est jouer, dès jeudi si le coach pense que c'est le bon choix (rires)."