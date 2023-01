Al-Nassr: malgré l’interdiction par la loi, Ronaldo va pouvoir vivre avec sa compagne en Arabie saoudite

Alors que la loi du pays interdit à un couple de vivre sous le même toit sans être marié, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont pouvoir habiter ensemble en Arabie saoudite. CR7 vient de signer un contrat record à Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo va débuter une nouvelle vie en Arabie saoudite. Et Georgina Rodriguez pourra toujours en faire partie. Alors que l’attaquant portugais vient d’être présenté à Al-Nassr après son départ fracassant de Manchester United, le couple qu’il forme avec la mannequin argentino-espagnole va pouvoir se retrouver dans le pays du Moyen Orient. Et ce malgré les règles en vigueur.

Alors que la très stricte loi saoudienne interdit à un couple non marié - comme c’est le cas de Ronaldo et de Georgina Rodriguez - de vivre sous le même toit, les deux tourtereaux vont tout de même avoir la permission d’habiter ensemble s’ils le souhaitent.

"Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus persécuter personne, bien que ces lois soient utilisées lorsqu'il y a un problème ou un crime", a détaillé un avocat saoudien à l’agence de presse espagnole EFE. Selon un autre avocat, "les autorités saoudiennes ne s'immiscent plus dans cette affaire pour les expatriés". À noter que les deux spécialistes préfèrent garder l'anonymat, preuve que la question est tout de même sensible.

Quelles options pour le visa?

Une autre question va également se poser pour Georgina Rodriguez: celle du visa pour rester sur le territoire saoudien. Selon deux avocats consultés par EFE, la compagne de Cristiano Ronaldo a deux options. La première "est que Georgina vienne en étant personnellement parrainée par Al-Nassr avec un visa délivré séparément, et puisse résider où elle veut. La deuxième consiste à "obtenir un visa touristique d'un an qui permet de résider dans le pays pendant 90 jours consécutifs à chaque visite". Dans tous les cas, on imagine que le club d’Al-Nassr va tout faire pour mettre Cristiano Ronaldo et sa famille dans les meilleures dispositions.