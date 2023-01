Mercato: après des semaines de tensions et désaccords, divorce acté entre Cristiano Ronaldo et son agent Mendes

Tout juste présenté en tant que nouveau joueur du club saoudien d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a également rompu avec son agent historique, Jorge Mendes, explique la presse portugaise. Ce dernier s'était opposé à l'interview de CR7 par le journaliste britannique Piers Morgan, dans laquelle il accusait United de le "trahir" et qui a conduit à son départ du club de Manchester.

C'est la fin d'un duo presque inséparable qui a régné sur le monde du football. Ce mercredi, plusieurs médias portugais et anglais révèlent la fin de la collaboration entre Cristiano Ronaldo et son agent historique Jorge Mendes. Un "divorce" évoqué dans l'After Foot mardi soir sur RMC. Ces derniers auraient eu un désaccord concernant un entretien accordé par la star portugaise au journaliste britannique Piers Morgan juste avant la Coupe du monde, et qui avait acté son départ de Manchester United.

L'interview à Morgan, dans laquelle CR7 descend en flèche United, aux sources de la rupture avec Mendes

Alors que les relations entre les deux hommes étaient tumultueuses depuis quelques semaines, ce divorce intervient au moment où CR7 est sur le point de relever un nouveau défi avec le club saoudien d'Al-Nassr, où il a été présenté comme il se doit mardi. Pour le média portugais Publico, l'opposition de Mendes à l'entretien accordé à Piers Morgan serait au centre de cette séparation.

Pour l'agent, Ronaldo a commis une erreur dans sa communication en ciblant ouvertement son club d'alors, Manchester United, ainsi que son coach Erik Ten Hag, se fermant ainsi les portes pour rebondir dans un autre grand club européen. "S'ils ont essayé de me forcer à partir? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi (...) Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi", expliquait-il notamment.

Ronaldo s'attendait, toujours selon Publico, à recevoir des offres en Europe durant la Coupe du monde au Qatar mais sa mise à l'écart progressive par le sélectionneur portugais Fernando Santos, les tensions en interne en raison du comportement du quintuple Ballon d'or et l'élimination de la Seleçao ont peut-être refroidi les ardeurs de ses prétendants.

"J'ai eu beaucoup d'opportunités" affirme Ronaldo

Après la rupture de contrat à l'amiable avec les Red Devils, le Portugais a donc signé dans son nouveau club, en Arabie Saoudite, et évoluera sous les ordres de Rudi Garcia. C'est l'un de ses amis et manager personnel, Ricky Regufe, qui a négocié son contrat record, estimé à 200 millions d’euros annuels pendant deux ans. "Ce contrat est unique, parce que je suis un joueur unique", s'est défendu CR7 devant la presse, mardi, affirmant avoir eu "de nombreuses opportunités en Europe et dans de nombreux clubs au Brésil, en Australie, aux États-Unis et même au Portugal".

L'entreprise de Jorge Mendes, Gestifute, et sa branche "gestion des droits d'images" Polaris Sport, n'est quant à elle plus responsable de Cristiano Ronaldo. Peut-être le dernier acte d'un divorce bel et bien consommé.