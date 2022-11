La belle-sœur de Cristiano Ronaldo accuse Georgina Rodriguez de la laisser ruinée

Patricia Rodriguez, la sœur de Georgina, accuse la compagne de Cristiano Ronaldo de ne pas lui venir en aide alors qu'elle connaît des difficultés financières.

Les tensions se poursuivent dans la famille de Cristiano Ronaldo. Alors que l'international portugais vient de donner une interview où il livre ses vérités à propos de Manchester United, sa compagne Georgina Rodriguez est la cible de sa sœur, qui dénonce les mauvaises relations qu'elles entretiennent.

Invité de l'émission "Socialité" de la chaîne de télévision espagnole Telecinco, Patricia Rodriguez a évoqué sa situation économique précaire et accuse Georgina de ne pas lui venir en aide. "Je suis fauchée et ma sœur ne m'aide pas. Ce qui me blesse le plus, ce sont mes enfants, pas moi. Après tout, avec un morceau de pain, je peux manger dur, mais mes enfants, qui sont ses neveux et nièces...", a-t-elle déclaré, dans des propos relayés par Marca.

Une relation tendue depuis trois ans

Lors de cette émission, Patricia Rodriguez confie être déçue du comportement de la compagne de l'international portugais. "Georgina, j'ai besoin d'aide, tu es ma sœur. Je sais qu'elle n'a pas d'obligation et de responsabilité, mais, puisqu'elle est solidaire et si bonne avec les autres, au moins qu'elle le soit avec ses neveux et nièces."

La tension entre les deux sœurs remonte à la mort de leur père, trois ans auparavant. Patricia "n'a toujours pas les cendres de son père" et en fait porter la responsabilité à Georgina.