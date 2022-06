Amical: à la recherche d’un nouveau club, Cavani brille avec l’Uruguay

En fin de contrat avec Manchester United, Edinson Cavani (35 ans) a rappelé que son sens du but était toujours intact en inscrivant un doublé lors de la victoire de l’Uruguay face au Mexique (3-0), jeudi en amical.

L'Uruguay a surclassé le Mexique (3-0) en match amical de préparation au Mondial 2022, jeudi à Glendale, dans l'Arizona (sud-ouest des Etats-Unis). Matias Vecino a ouvert la marque (35e) avant qu’Edinson Cavani (35 ans) ne l'alourdisse en début de seconde période (46e, 54e). Le capitaine de la Celeste a rappelé que son sens du but était intact alors qu’il cherche un nouveau club puisqu'il arrive en fin de contrat avec Manchester United.

Son départ des Red Devils n’a pas encore été officialisé mais le doute n’est pas vraiment permis sur cette issue, comme en atteste un récent message du joueur sur les réseaux du club. "Je n'ai sincèrement que des mots de gratitude envers les fans et les supporters de Manchester United, a-t-il confié. Honnêtement, ils m'ont montré beaucoup de respect dès le premier moment où je suis arrivé. Je pense qu'ils ont grandement reconnu tout le dur travail que j'ai toujours essayé de fournir de la meilleure façon possible, en donnant le meilleur de moi-même pour cette équipe. Je suis vraiment très reconnaissant et je partirai d'ici avec un souvenir heureux de cette affection qu'ils m'ont montrée et qu'ils ont toujours montrée."

"El Matador", meilleur buteur de l’histoire du PSG, a très peu joué cette saison avec Manchester United (20 matchs, 2 buts) en raison de nombreuses blessures. Il a repris la compétition début mai et prouve avec la sélection qu’il s’est bien remis de ses pépins successifs au tendon, à l’aine et au mollet. Le joueur privilégierait une aventure en Espagne. Selon El Chiringuito, trois clubs ont manifesté leur intérêt pour Cavani: l’Atlético de Madrid, Villarreal (où il retrouverait Unai Emery) et le FC Séville.

S’il intéresse aussi Boca Junios et River Plate, Cavani souhaite poursuivre en Europe en pensant à la prochaine du Coupe du monde. L’Uruguay se trouve dans le groupe H avec le Portugal, le Ghana et la Corée du Sud. Le Tri figure dans la poule C, en compagnie de l'Argentine, de l'Arabie saoudite et de la Pologne. Les deux sélections latino-américaines poursuivront leur préparation dimanche aux Etats-Unis, où l'Uruguay entraîné par Diego Alonso affrontera les Etats-Unis, et le Mexique de Gerardo "Tata" Martino rencontrera l'Equateur.