L’Argentine se paie Mbappé après la victoire lors de la Finalissima

La victoire de l’Argentine lors de la Finalissima contre l’Italie (3-0) a été suivie d’une salve de critiques en direction… de Kylian Mbappé, après ses propos critiques sur le niveau du football en Amérique du Sud.

Les relations entre la France et l’Argentine en football se sont sacrément tendues ces derniers mois. Déjà très remontés par les critiques contre le faible rendement de Lionel Messi, les médias et supporters argentins ont trouvé un nouveau bouc émissaire ces derniers jours: Kylian Mbappé. L’attaquant français a suscité la polémique en raillant le niveau des équipes d’Amérique du Sud par rapport à celles européennes dans une interview à TNT Sports Brasil en marge de sa prolongation de contrat avec le PSG.

"Il y a pas mal d’équipes européennes, avait confié le Français lors d’une interview à la chaîne brésilienne TNT Sports lors de sa prolongation avec le PSG. L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matches de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent."

Alors la victoire de l’Argentine face à l’Italie lors de la finalissima (3-0) mercredi a été vécue comme une douce revanche contre les propos du champion du monde 2018. Le média Olé a ressorti ironiquement les déclarations du Français dès le coup de sifflet final. Lionel Messi a aussi été interrogé sur le sujet et y a répondu sans entretenir la polémique tout en rappelant que l’Albiceleste n’avait pas besoin de se mesurer à une nation européenne comme l’Italie pour jauger son niveau. Les réseaux sociaux ont, eux, eu moins de tact.

"L’imbécile Mbappé"

Les messages ont afflué sur Twitter pour rappeler à l’attaquant parisien que l’Argentine avait balayé le vainqueur de l’Euro, compétition lors de laquelle l’équipe de France a été sortie en huitièmes de finale face à la Suisse après un tir au but manqué de Mbappé. Le nom de l’international français figure parmi les tendances en Argentine aux côtés de Lionel Messi et de "la Scaloneta", surnom donné au style de jeu de l’Argentine sous les ordres du sélectionneur, Lionel Scaloni.

Plusieurs personnalités, comme le célèbre streamer argentin, Gero Momo, s’en sont pris à l’attaquant. "Que disait l’imbécile Mbappé? Je demande parce que nous venons de danser sur le champion d’Europe et il a vu ça à la télévision", a-t-il écrit.

Dans ce flot de critiques, une voix – Antonio Serpa, éditorialiste pour le média TyC Sports - se montre plus clémente en direction du Français en soulignant le très faible niveau de l’Italie face à l’Argentine. Un adversaire pas qualifié pour la Coupe du monde "qui se soucie plus de la Ligue des nations que ce trophée reconnue par la Fifa".

"L'Italie, messieurs, c'est le Pérou de l'Europe, a-t-il lancé. En fait, c'est moins que le Pérou. Les deux équipes ont eu besoin d'un barrage pour la Coupe du monde, mais l'Italie l'a déjà perdu. Le Pérou, en revanche, a encore des chances (le 13 juin contre le vainqueur du barrage entre l’Australie et les émirats arabes unis, ndlr). Alors ne plaisantons pas et arrêtons de taper sur Mbappé. Quand l'Argentine joue contre une équipe européenne sérieuse (France, Belgique, Espagne), on peut parler. En attendant, ne tirons pas sur Mbappé: ça ne correspond pas."