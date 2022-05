Manchester United: Scholes qualifie Cavani de "honte" et tacle aussi Varane

Interrogé par Premier League Productions, Paul Scholes s'en est de nouveau pris à Edinson Cavani, qui a vécu une saison très compliquée à Manchester United. L'ancienne gloire des Red Devils a qualifié l'Uruguayen de "honte", avant de mettre un petit tacle à Raphaël Varane.

La légende de Manchester United, Paul Scholes, a critiqué Edinson Cavani et a qualifié de "honte" la dernière saison de l'attaquant à Old Trafford. L'Uruguayen n'a fait que 20 apparitions pour les Red Devils toutes compétitions confondues cette saison, et n'a marqué que deux fois. Le joueur de 35 ans s'est blessé à trois reprises au cours de la saison, ce qui l'a empêché de jouer pendant de longues périodes.

"Cavani a été une honte cette année"

Interrogé par Premier League Productions, l'ancien milieu de terrain de United a déclaré : "Je pense que Cavani a été une honte cette année, il n'a presque jamais joué. Il s'est retiré du match contre Middlesbrough (en FA Cup) parce qu'il devait revenir de je ne sais où." Il fait référence au retour retardé par le joueur alors qu'il était en Uruguay pour les matchs de qualification à la Coupe du monde avec la sélection. Cavani avait obtenu une dérogation pour rester deux jours supplémentaires sur place et profiter de sa famille.

"Il est amusant de constater que depuis ce match contre Middlesbrough, je crois que j'ai entendu hier soir que United n'a gagné que cinq de ses 18 matchs ou quelque chose comme ça", ajoute Paul Scholes.

"Varane a été décevant"

L'Uruguayen avait signé une prolongation d'un an l'été dernier, mais il devrait quitter le club à la fin de la saison librement, puisque son contrat est terminé. Et visiblement il ne manquera pas à la légende des Red Devils. Éclipsé par l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Cavani avait failli quitter le club au milieu de la saison, mais Ralf Rangnick l'a persuadé de rester, avant de renoncer à certains matches.

Scholes dit aussi avoir pensé que la signature de Varane aurait un impact positif sur la saison de United, mais que le bilan de la première saison du Français à Old Trafford était décevante : "Vous savez quoi, si nous nous souvenons de l'année dernière et nous pensions que Ronaldo allait arriver, que Varane allait arriver. On s'était dit "Oui c'est parti !". "Varane a été décevant, pointe-t-il. Je pense qu'il a été un peu en deçà. Beaucoup de blessures, il a à peine joué un match."