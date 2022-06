Brésil: Neymar se moque de l’emballement des Argentins pour la finalissima

Neymar s’est moqué de l’emballement des joueurs argentins après leur victoire lors de la finalissima face à l’Italie (3-0), mercredi à Wembley, rencontre opposant le champion d’Amérique du Sud au champion d’Europe.

Après la Copa América en 2021, l’Argentine s’est offert un deuxième titre, mercredi en remportant la finalissima face à l’Italie (3-0). Un trophée dépoussiéré qui opposait pour la troisième fois de l’histoire seulement le champion d’Europe au champion d’Amérique du sud en titre. Et les joueurs argentins l’ont allègrement fêté depuis mercredi soir. Ils ont même charrié leur vieil ennemi brésilien à distance en entonnant des chants chambreurs dans le vestiaire à l’issue de la rencontre. Ils ont notamment fait référence à la victoire de l’Argentine face au Brésil en finale de la Copa América (1-0) l’année dernière.

"Brésiliens, que s'est-il passé? Le quintuple champion grippé! Messi est allé à Rio et est reparti avec la Coupe. Nous sommes le groupe argentin et nous soutiendrons toujours car nous rêvons d'être champion du monde. Je suis comme ça, je suis argentin, Maradona et Malvinas je n'oublie pas. Je suis comme ça et je viens vous encourager, je suis l'Argentine partout."

"Vous avez gagné la Coupe du monde?"

Le partage de ce chant sur les réseaux sociaux a bien amusé Neymar qui a moqué l’emballement de l’Albiceleste pour ce titre très honorifique. "Vous avez gagné la Coupe du monde?", s’est faussement interrogé l’attaquant. Le joueur du PSG a aussi brillé jeudi lors de la victoire de sa sélection face à la Corée du Sud en match amical (1-5). Il a inscrit un doublé sur penalty et se rapproche un peu plus du record de buts en sélection de Pelé (77), qui ne compte plus que quatre unités d’avance sur l’ancien joueur du Barça (73).

La Seleçao a encore un match amical à jouer contre le Japon, lundi. Neymar pourra ensuite partir en vacances au coeur d’un été qui pourrait s’annoncer agité puisque l’hypothèse d’un départ du PSG n’est pas totalement écartée. Le joueur a tout de même rappelé récemment son intention de rester au club où il est sous contrat jusqu’en 2025.