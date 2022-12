Mondial 2022: "On va être la surprise", Boufal avait annoncé l’épopée du Maroc avant le tournoi

Le Maroc a éliminé l’Espagne en 8es de finale de la Coupe du monde 2022, mardi au Qatar (0-0, 3 tab à 0). Après cette qualification historique des Lions de l’Atlas, une interview de Sofiane Boufal enregistrée avant le Mondial est ressortie sur les réseaux. L’ailier d’Angers y affirme que son pays va atteindre les quarts. Avec certitude.

Marcos Llorente risque d’en faire des cauchemars. Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid a été victime d’un enchaînement de feintes dévastateur de la part de Sofiane Boufal lors de la victoire du Maroc face à l’Espagne, mardi, en 8es de finale de la Coupe du monde 2022 (0-0 3 tab à 0). Au terme d’un match héroïque, les Lions de l’Atlas ont fait tomber la Roja pour décrocher leur premier quart de finale dans la plus prestigieuse des compétitions.

Après avoir terminés premiers du groupe F, devant la Croatie, la Belgique et le Canada, les joueurs de Walid Regragui sont en train d’offrir à leur pays la plus belle épopée de son histoire. Et ça ne doit pas tellement surprendre Boufal. Lors d’une interview enregistrée avant le Mondial, et repartagée sur les réseaux ces dernières heures, l’ailier d’Angers avait annoncé le parcours victorieux des Marocains. Sûr de lui.

"On va aller en quarts"

"Tu vas me prendre pour un fou, vraiment, explique le joueur de 29 ans dans cette vidéo. Mais je pense que si on passe les poules, et on va passer les poules inchaAllah, on va aller en quarts de finale. On va être la surprise. Tu te rappelles ce qu’ils ont fait le Ghana en 2010 (défaite en quarts face à l’Uruguay, ndlr)? On va faire comme eux!"

Après son succès inoubliable face à l’Espagne, le Maroc se prépare désormais à affronter le Portugal, qui a balayé la Suisse lors de son 8e de finale (6-1), samedi au stade Al-Thumama de Doha (16h). Reste à savoir ce que Boufal a prédit pour ce match-là.