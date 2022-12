Coupe du monde 2022: Deschamps félicite le Maroc et s'en méfie avant la demie

Invité de Téléfoot sur TF1 ce dimanche, Didier Deschamps a abordé la demi-finale de Coupe du monde 2022 face au Maroc, qui attend la France ce mercredi (20h). Le sélectionneur des Bleus se méfie des Lions de l'Atlas, qui "méritent d'être" dans le dernier carré.

L'équipe de France ne veut pas sous-estimer le Maroc. Ce mercredi (20h), les Bleus vont retrouver les Lions de l'Atlas dans une demi-finale de Coupe du monde. Invité de Téléfoot ce dimanche sur TF1, au lendemain de la victoire face à l'Angleterre (2-1), Didier Deschamps a abordé le match à venir.

Plus tôt ce samedi, le Maroc a tenu bon (1-0) face au Portugal pour devenir le premier pays africain à rejoindre le dernier carré dans l'histoire de la compétition. "Bravo à eux, à Walid Regragui et son staff. Sans leur faire offense, il y a peu de personnes qui les attendaient à ce niveau-là mais ils y sont, a commenté Deschamps. Ce n'est pas une surprise quand on voit les équipes qu'ils ont rencontrées. Ils prennent un but en cinq matchs donc ils méritent d'être là."

"On ne va pas sortir du domaine sportif"

Tenante du titre, l'équipe de France peut devenir le premier pays à rejouer une finale quatre ans après son sacre depuis le Brésil en 1998. En face, c'est tout un pays et même un continent qui va rêver d'une première historique. "Une affiche particulière? Non, c'est un match de football, on ne va pas sortir du domaine sportif, a répondu Deschamps. C'est un pays et un peuple passionné. Jusqu'à maintenant, ils ont vécu des moments extraordinaires, tant mieux pour eux mais je laisse cette rencontre sur le rectangle vert."

Justement, le Maroc a montré ses qualités depuis le début de la compétition en terminant premier de son groupe devant la Croatie et la Belgique. En huitièmes de finale, Hakim Ziyech et ses compatriotes ont sorti l'Espagne aux tirs au but. "Mercredi, ils vont penser comme nous: accéder à la finale, c'est logique que ça soit comme ça. De notre part, il y a beaucoup de respect et suffisamment d'humilité par rapport à ce qu'ils ont fait et sont capables de faire pour préparer ce match avec le plus grand sérieux", a encore déclaré le sélectionneur des Bleus. En cas de victoire, la France retrouvera dimanche en finale le vainqueur de l'autre demie entre l'Argentine et la Croatie (mardi, 20h).