Arabie saoudite: Hervé Renard prolonge jusqu'en 2027

Sélectionneur de l'Arabie saoudite, Hervé Renard a prolongé son contrat ce vendredi avec la sélection nationale jusqu'en 2027. Le technicien français emmènera les Faucons verts saoudiens à la prochaine Coupe du monde.

Hervé Renard veut s'inscrire dans la durée avec l'Arabie saoudite. La fédération saoudienne de football a annoncé le renouvellement jusqu'en 2027 du contrat du sélectionneur français, qui a qualifié l'équipe du Golfe pour la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en fin d'année au Qatar.

"Nous avons atteint notre premier objectif ensemble, nous travaillerons ensemble pour réaliser les autres. Je suis là pour rester", affirme le Francais de 53 ans dans une vidéo publiée vendredi sur le compte Twitter de l'équipe saoudienne, dans laquelle on le voit signer un maillot portant le numéro 2027.

Sous sa direction, les Faucons verts saoudiens, qui étaient sortis dès le premier tour du Mondial en 2018, ont obtenu leur qualification pour la Coupe du monde 2022, qu'ils disputeront pour la sixième fois de leur histoire, chez leur voisin qatarien. L'Arabie saoudite se trouve dans le groupe C avec la Pologne, le Mexique et l'Argentine.



Hervé Renard a rejoint le royaume en 2019, après avoir démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc. "Depuis le moment où je suis arrivé, je me suis senti comme l'un des vôtres. J'ai senti la passion pour le football, et l'envie de réussir", explique dans la vidéo le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations, avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015.