Arsenal nomme un directeur sportif pour la première fois de son histoire

Leader de Premier League avec cinq points d'avance sur Manchester City après 14 journées, Arsenal réalise un début de saison quasiment parfait. Pour la première fois de l'histoire, le club vient de nommer un directeur sportif, en la personne d'Edu.

C'est une petite révolution chez les Gunners. Pour la première fois de son histoire, le club londonien a nommé un directeur sportif dans son organigramme. C'est Edu Gaspar, qui a fait les beaux jours d'Arsenal entre 2001 et 2005 qui va endosser ce rôle. Le club vient de l'officialiser ce vendredi. L'ancien joueur était directeur technique du club depuis 2019.

"Nous sommes ravis qu'Edu réengage son avenir dans le club qu'il aime si clairement, après avoir apporté une contribution aussi positive et critique à nos progrès pendant son temps avec nous jusqu'à présent, s'est réjoui le directeur général Vinai Venkatesham. La promotion d'Edu officialise son influence déjà croissante sur les opérations de notre Académie, et nous attendons avec impatience que Per (Mertesacker) et Edu travaillent ensemble pour renforcer encore davantage l'intégration entre notre première équipe masculine et l'Académie."

De nouvelles têtes pour porter de nouvelles ambitions

Après avoir accusé le coup du départ d'Arsène Wenger, et traversé un creux, Arsenal impulse un nouveau projet, avec Mikel Arteta à sa tête. L'arrivée d'Edu est une étape supplémentaire dans le renouveau du club. "Je suis ravi d'avoir ce nouveau rôle que je considère comme une évolution et une consolidation de la façon dont nous avons travaillé. Nous faisons de bons progrès dans tous les domaines et nous sommes tous ravis de ce qui peut être accompli", a déclaré le Brésilien.

"J'ai hâte de m'appuyer sur le travail acharné de tant de personnes et de nous aider tous à grandir ensemble et à connaître plus de succès, et je suis reconnaissant de la confiance que le club m'a accordée. Nous avançons ensemble." Avec un projet solide et une équipe compétitive bâtie en grande partie par Mikel Arteta, Arsenal est leader du championnat et semble en mesure de se mêler très sérieusement à la lutte pour le titre.