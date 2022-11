Arsenal: "Tout le monde avait peur dans le vestiaire", quand Arteta a affirmé son autorité en écartant Aubameyang

En marge du choc du week-end en Premier League entre Arsenal et Chelsea, le milieu de terrain des Gunners Mohamed Elneny a confié que son entraîneur, Mikel Arteta, avait bel et bien instauré son autorité sur son groupe lors de la gestion du cas Aubameyang. L'Espagnol avait décidé de retirer le brassard au Gabonais avant de précipiter son départ.

Près d'un an après le déclassement du capitaine Aubameyang et le départ du Gabonais en janvier pour le Barça, Arsenal n'a pas oublié cet épisode. D'autant plus avant les retrouvailles entre l'attaquant et son ancien club, ce dimanche dans le choc de la 15e journée de Premier League entre les Blues et les Gunners.

"Tout le monde avait peur pour sa place après l'incident avec Aubameyang"

Relaté au plus près dans la série "All or nothing: Arsenal" sur Amazon, le chapitre mouvementé vécu par Mikel Arteta et ses hommes a eu un nouvel écho ce vendredi. C'est le milieu de terrain Mohamed Elneny qui s'est exprimé sur les conséquences de cette mise à l'écart de celui qui portait le brassard du club londonien il y a encore 10 mois. Interrogé sur l'autorité du coach espagnol, l'Egyptien a confirmé que cet épisode avait posé les bases de celle-ci. "Oui, à 100%, car si Mikel fait ça au capitaine, que va-t-il faire avec un autre joueur? Cela nous a montré qu'il ne rigolait pas. Tout le monde avait peur pour sa place après l'incident avec Aubameyang (...) personne ne voulait avoir le même problème."

Pour Elneny, cela fut un marqueur pour affirmer que le club "n'autorisait pas les gros egos". "Aujourd'hui dans le vestiaire, tout le monde s'apprécie et travaille ensemble. C'est ce qui nous donne cette force cette saison, parce que les egos sont mis de côté."

Arteta fait baisser la pression et salue les qualités de son ancien joueur

Dès lors, est-ce qu'Aubameyang aura un esprit de revanche dimanche (13 heures) au moment de retrouver ses anciens partenaires ? "Le passé est le passé", a préféré répondre l'entraîneur des Blues, Graham Potter, vendredi en conférence de presse. "Je ne pense pas que nous devons nous en faire pour lui. Il est un membre important de l'équipe mais il n'est pas le seul. Je comprends l'intérêt autour de lui car il s'agit d'Arsenal et je pense qu'il a hâte de disputer ce match. En tout cas, il a été normal ces derniers jours, plutôt tranquille avec ça."

Après les piques du Gabonais à l'encontre d'Arteta il y a quelques semaines, assistera-t-on à des retrouvailles électriques à Stamford Bridge ? Rien n'est moins sûr, d'autant que le manager des Gunners a tenu à saluer les qualités de son ancien joueur : "Si Auba a bien une qualité, c'est celle de mettre le ballon au fond des filets. C'est ce qu'il va faire jusqu'à la fin de sa carrière."