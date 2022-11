Mercato: la pépite Mudryk a discuté avec Nice l'été dernier mais aimerait rejoindre Arsenal

Mykhaylo Mudryk (21 ans) aimerait quitter le Shakhtar Donetsk dès le mois de janvier et serait intéressé pour rejoindre Arsenal. Il confie avoir également discuté avec Nice l’été dernier.

Le Stade Rennais n’est pas certain de croiser la route de la pépite ukrainienne Mykhaylo Mudryk (21 ans), en 16es de finale de la Ligue Europa en février prochain. L’ailier gauche, sensation de la phase de poule de la Ligue des champions (trois buts en six matchs), pourrait changer d’air lors du mercato d’hiver. Dans une interview accordée à Vlada Zinchenko, femme d’Oleksandr, joueur d’Arsenal, il confie justement son attrait pour les Gunners et son intérêt pour évoluer sur le même côté que son compatriote au sein de l’équipe londonienne.

"C'est une équipe très dynamique, non seulement dans la façon dont elle contrôle le ballon, mais aussi dans la façon dont elle marque", a confié le jeune international ukrainien (8 sélections), selon des propos rapportés par le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs. "D'un point de vue purement théorique, s'il y avait la possibilité d'être un joueur de banc pour le Real Madrid ou un titulaire pour Arsenal, je ferais probablement le choix d'Arsenal."

Mudryk a discuté avec Nice l'été dernier

Mudryk a d’ailleurs remarqué que de nombreux fans d’Arsenal le suivaient sur les réseaux sociaux et poussent pour sa venue. "Une surprise pour moi a été le nombre de fans d'Arsenal qui me suivent, sourit-il. Aucun autre fan du club n'a autant interagi. Ils me disent qu'ils m'attendent en disant: ‘Viens chez nous’. Un de mes messages récents a plus de 500 commentaires disant cela."

Mudryk, grand fan de Robert Pirès, est dans les radars d’Arsenal qui n’a pas encore fait d’offre officielle. Sa cote a monté et serait située aux alentours des 60 millions d’euros actuellement alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2026. Selon CBS Sports, un transfert de Mudryk en janvier est probable. Le joueur a par ailleurs confirmé que de nombreux clubs s’étaient déjà intéressés à lui l’été dernier dont Nice. Le Bayer Leverkusen, Brentford et Everton (qui a fait une offre de 30 millions d'euros) s’étaient aussi positionnés.