AS Rome: le message touchant de Pastore après la résiliation de son contrat

Après l'officialisation de son départ sur fond d'incompréhension avec la direction de l'AS Rome, ce lundi, Javier Pastore a publié un touchant message adressé aux supporters italiens.

Les supporters du Paris Saint-Germain se souviendront longtemps du retour ému de leur idole Javier Pastore au Parc des Princes, assistant à la présentation des recrues, dont celle de son compatriote argentin Lionel Messi, le 14 août dernier. Cette sortie remarquée et très appréciée par les Parisiens a en revanche beaucoup déplu aux dirigeants de la Roma, alors que dans le même temps se jouait un match amical qui mettait aux prises l’AS Roma et le Raja Club Athletic au Stadio Olimpico. La presse italienne avait très tôt révélé la situation, indiquant que le club giallorosso préparait en coulisses la résiliation du contrat qui liait les deux parties. Une procédure qui a fini par aboutir, comme l’a confirmé le club ce lundi.

"Notre histoire n'a pas été heureuse"

"Ce n'est pas facile pour moi de quitter ce club, la ville et ces supporters avec la conscience de ne pas avoir pu répondre aux attentes qui avaient été placées en moi, a écrit Javier Pastore dans un touchant message adressé aux supporters. Quiconque me connaît sait combien j'ai souffert et avec quel engagement j'ai travaillé pour tenter de renverser mon destin. Notre histoire n'a pas été heureuse, mais en partant, j'ai aussi le sentiment d'avoir gardé intact un sentiment de respect et de gratitude envers cette ville et les personnes qui m'ont accueilli il y a trois ans, avec amour et enthousiasme. Je vous souhaite de pouvoir bientôt célébrer de grands succès: Rome, les Romains et ses supporters les méritent."

L'aventure de Pastore à l'AS Rome est terminée. L'ancien joueur du PSG, recruté pour 25 millions d'euros il y a trois ans, n'a jamais réussi à s'imposer à la Roma, en raison notamment de ses blessures récurrentes. "El Flaco" a disputé un total de 37 rencontres sur les trois dernières saisons. Trop peu pour pouvoir espérer une autre issue à son aventure, d’autant que José Mourinho ne comptait pas sur lui cette saison. Reste à savoir dans quel club le milieu de terrain argentin de 32 ans va pouvoir rebondir désormais.