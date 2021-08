PSG: un street artiste dévoile une fresque de 18 mètres sur Messi

Le graffeur C.TRA du ARM CREW a réalisé une fresque pour souhaiter la bienvenue au PSG à Lionel Messi. Visible rue Ordener dans le 18e, l'oeuvre fait environ 18 mètres de long sur 4m de hauteur. RMC Sport a recueilli les impressions de ce fan, déjà sous le charme de l'attaquant argentin.

Vous avez réalisé des fresques du même genre pour Neymar et pour Zlatan. Vous êtes supporters du PSG?

Oui, depuis tout le temps. Je suis né dans le 11e arrondissement. Après je suis parti en Essonne. J'ai fait celle de Diego Maradona également, Aretha Franklin, Martin Luther King, Aznavour... Juste sur la rue Ordener.

Quand l'avez réalisée?

J'ai commencé vendredi, je suis revenu dimanche matin pour finir les transitions entre mon idée de départ et la finalité. J'ai du gérer mon temps, par rapport à la superficie et la gestion de la peinture. Ca ne reste pas longtemps (sur le mur), il fallait que ce soit assez volumineux, assez propre, assez homogène.

Chacun a sa représentation du joueur. Le but n'était pas de faire une caricature. Je voulais lui souhaiter la bienvenue, lui rendre hommage pour sa venu à Paris. Mon loisir est de faire des fresques, donc j'ai voulue lui rendre hommage à ma façon.

Celle de Zlatan et celle de Neymar ne sont pas aussi grandes. Pourquoi celle l'est elle bien plus?

Le mur me l'a permis. Parfois j'ai moins de place. Je peint sur des personnes et ensuite on peut repeindre sur moi. Il y a des règles mais aussi beaucoup de respect dans ce domaine-là.

Pourquoi ne pas l'avoir fait lors de son arrivée?

C'était plutôt une question d'argent au début. Il me fallait le montant pour l'achat des aérosols. Et puis, je voulais le faire le 15 aout, et même si il faisait chaud je n'avais pas un mur assez grand. Je ne voulais pas peindre sur d'autres personnes. C'était plus appréciable de faire cette grandeur-là. Mais je ne me base pas trop sur le volume, même si la ça avait son importance.

Je ne voulais pas mettre trop de temps non plus. Au final, il ne me restera plus que la photo et des gens qui me contactent pour le faire partager à un maximum de gens. Je veux faire plaisir aux gens et que les gens puisse la prendre en photo, sachant que ça change au quotidien.

35 ou 38 bombes de peintures nécéssaires

La fresque va donc être recouverte très vite?

Elle peut durer 48h ou un peu plus. C'est du libre arbitre. Mais c'est ce qui fait sa beauté, c'est éphémère. La c'est du direct, ça a aussi un impact publicitaire. Et puis c'est un quartier du 18e qui est très ouvert, très ouvrier, c'est un plus pour moi. Le fait que les gens vous encouragent, vous remercient. La peinture en soit n'est même pas le plus important, c'est la journée que vous aller passé avec les gens qui viennent voir et partager un sourire.

Même si c'est laborieux, décourageant et difficile, c'est la l'intérêt. Ce n'est jamais acquis. Ca vous ramène aux difficultés qu'on doit forcément relever pour gérer son temps, ses bombes de peintures, choisir les couleurs... Et ce qui est bien, c'est concrétiser l'idée de départ que j'avais en tête. Et le sourire des gens, il est gratuit. Si il y au un montant d'argent dessus, ça n'aura pas le même charme qui me force à me déplacer. Là c'est gratuit, et ça amène sa force.

Combien de bombes aérosols vous a-t-il fallu?

35... ou 38... Tout dépend la palettes de couleurs que j'ai. Je me base sur des photos. Je n'ai pas voulu faire des personnages trop réalistes car ca demande plus de temps par rapport a la superficie que j'avais établie et mon timing. Je devais proportionner mes efforts. Je devais enlever la touche graffitis et rester assez sobre, et ce qui est le plus simple devient souvent le plus difficile.

Cela vous a couté cher?

Chaque bombe coûte 4,20 euros. Donc si j'en prend 35 vous voyez le montant (147 euros). Le plus dur c'est de mettre les bonnes couleurs aux bons moments. Si il me manque une couleur je ne peux pas finir avec une autre, sinon je ne peux pas revenir en arrière.

Cette idée vous est venu dès l'arrivée de Lionel Messi. Ca vous a fait quoi de le voir signer au PSG?

C'est un très grand plaisir, comme beaucoup de supporters. C'est un plus énorme. Et le partage est fait a ma façon car moi je ne sais faire que ça. Ca permet de le faire savoir à ma façon.

"La plus grande des récompenses" si Messi la voit

Vous vous êtes dit que vous en pouviez pas passer a côté de ça quand même...

Oui je savais que j'avais un certain temps pour le faire. C'est l'effet d'actualité qui fait ça alors j'ai du trouver le temps.

Et si Messi réagissait à ce graff ou même le voyait?

Ce serait la plus grande des récompenses. Ca aurait un impact encore plus foudroyant. On ne sait pas comment ça se passera mais bon... (rire) qu'importe ! La fresque reste, et même si c'est 48h je m'en fiche. La photo sera immortel, mais il ne faut pas s'attacher à cette œuvre.