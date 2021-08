PSG: ce que Messi a dit à Pastore au Parc des Princes lors de sa présentation

Présent au Parc des Princes lors de la présentation de Lionel Messi, Javier Pastore a raconté au Parisien ses échanges avec la star argentine lors de la rencontre qu’ils ont passée en tribunes.

Javier Pastore avait été la première énorme recrue du Paris Saint-Germain version QSI, alors que Lionel Messi en est aujourd'hui la recrue ultime. Les deux Argentins, qui ont joué ensemble en sélection, ont pu se retrouver il y a quelques semaines, lors de la présentation de Messi au Parc des Princes avant la rencontre face à Strasbourg.

"Je lui ai dit qu’il serait heureux à Paris, qu’il aimerait le club et la ville, a raconté Pastore pour Le Parisien. Il m’a répondu la même chose. Ça faisait seulement trois jours qu’il était là et il m’a dit : ‘C’est impressionnant, je suis heureux. Je ne m’attendais pas à partir de Barcelone, mais je suis content, j’ai envie de jouer.’ (…) Il a aimé le Parc, il l’a trouvé joli… Non, vraiment, il est très content et c’est le plus important."

La prophérie de Pastore à Di Maria

En revanche, Pastore a confié qu'il n'avait jamais vraiment imaginé son compatriote signer pour le PSG, jusqu’à ce que soit annoncé que le Barça ne pouvait pas le prolonger. "On savait que Messi était bien à Barcelone, il avait tout là-bas, rappelle-t-il. Mais le jour où on a appris qu’il pouvait quitter le Barça, j’étais sûr que l’unique club où il pouvait aller, c’était le PSG. Pour la ville, la famille, le football et l’équipe qui est montée ici. J’ai parlé avec tout le monde, à Di Maria, je lui ai dit: ‘C’est sûr que ça va arriver, il ne peut pas partir pour un autre club!’"

L’ancien numéro 10 du PSG a aussi révélé avoir souvent discuté du club parisien avec Messi, lorsqu’ils se retrouvaient en sélection. "Le PSG était une nouveauté et le club grandissait chaque année, jouait en Ligue des champions, donc Leo me posait des questions. Il voyait des joueurs qu’il connaissait partir là-bas comme Ibra, Dani Alves, Motta, Maxwell… Alors il demandait tout le temps quelque chose."

Sur le ton de la rigolade, Nasser Al-Khelaïfi avait même pris l’habitude de missionner Pastore. "Il me disait: ‘Demande-lui s’il veut venir au PSG !’" Dix ans après, et sans rigoler cette fois, le rêve est devenu réalité.