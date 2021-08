Atlético: "Dis à Simeone de me faire revenir", Hermel raconte les coulisses du retour de Griezmann

Sans savoir à l’époque qu’il obtiendrait gain de cause, Antoine Griezmann a, pendant plusieurs mois, fait passer des messages pour faire sentir à l’Atlético que son désir était de revenir, rapporte notre spécialiste du football espagnol Fred Hermel.

Antoine Griezmann est de retour à l’Atlético de Madrid, le club de ses succès. L’international champion du monde y est prêté avec option d’achat par le Barça, un club où il ne se sentait plus vraiment chez lui, ce que les dirigeants barcelonais lui ont fait comprendre assez rapidement cet été, en le poussant vers la sortie. Mais selon notre spécialiste du foot espagnol, Fred Hermel, Antoine Griezmann avait, lui, déjà l’envie, si ce n’est l’intention, de retrouver un environnement plus propice à son épanouissement.

Hermel: "Une très bonne nouvelle pour Griezmann"

"Cela fait plusieurs mois qu’il appelle Koke toutes les semaines", a révélé Fred Hermel dans l’After, ce mardi soir. "Dis à Cholo qu’il me fasse revenir", a insisté Griezmann auprès de son coéquipier à l’occasion de leurs nombreux échanges téléphoniques. "Être repris en main par l’homme qui l’a amené au plus haut niveau, c’est une très bonne nouvelle pour Griezmann et pour l’équipe de France", a salué Fred Hermel.

Très tenté par un retour dans son club de cœur, celui qui lui a permis d’obtenir ses premiers succès majeurs et de l’élever parmi les meilleurs joueurs du monde, Griezmann a concrétisé cette ambition alors qu’on le pensait parti pour s’installer définitivement en l’absence de Lionel Messi, parti rejoindre le Paris Saint-Germain. Il n’en a rien été, et après un dernier match où il est passé au travers, déclenchant les sifflets du Camp Nou, Antoine Griezmann est parvenu à exaucé son voeu le plus cher.