Equipe de France: Deschamps révèle ce qu’il manque au trio Benzema-Griezmann-Mbappé

Didier Deschamps a livré son analyse sur le trio offensif de l’équipe de France ce mardi via un entretien accordé au Dauphiné et au Progrès. Le sélectionneur des Bleus a noté que Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé progresseront en enchaînant les matchs ensemble pour gagner en efficacité et en cohésion.

Pendant des années, Olivier Giroud était le choix numéro 1 de Didier Deschamps en équipe de France. Mais le retour de Karim Benzema pour l’Euro 2021 a rebattu les cartes et le Madrilène est redevenu le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque tricolore. Encore faut-il réussir à jouer avec ses deux autres compères du trident offensif: Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus a dévoilé ce mardi ce que ses trois stars devaient encore améliorer pour aider le groupe à faire mieux que l’élimination dès les huitièmes de finale de l’Euro.

"L’équipe de France a toujours marqué des buts comme à l’Euro avec sept en quatre matchs. Tout peut être amélioré, que cela soit la phase défensive comme offensive, a expliqué le technicien lors d’un entretien accordé aux journaux Le Dauphiné Libéré et au Le Progrès. C’est de la complémentarité, de la répétition. Ils se connaissent."

Deschamps: "Il ne faut pas renoncer au potentiel offensif"

Titré en 2018 lors de la Coupe du monde, Didier Deschamps a reçu de nombreuses critiques en raison du football trop défensif pratiqué par les Bleus depuis plusieurs années. Ouvert au changement, comme le confirme l’installation de Karim Benzema en numéro 9, le sélectionneur ne veut pas non plus renier ses principes de jeu.

"Mais je n’ai pas que ces trois-là non plus dans mon groupe, a encore rappelé l’ancien capitaine des Bleus au sujet de son trio vedette. On revient toujours à cet équilibre entre la phase défensive et la phase offensive mais il ne faut pas renoncer au potentiel offensif car c’est là que l’on va gagner le match. L’aspect défensif permet de ne pas les perdre."

L'équipe de France et son sélectionneur vont rapidement pouvoir continuer leur travail collectif lors de la trêve internationale. Avant de jouer le Final 4 de Ligue des nations en octobre, les Bleus vont défier la Bosnie-Herzégovine, l'Ukraine et la Finlande (les 1, 4 et 7 septembre) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

L'occasion pour le trio Benzema-Griezmann-Mbappé de poursuivre sa montée en puissance. Olivier Giroud, lui, n'a pas été retenu pour le rendez-vous en sélection.