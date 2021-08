Mercato: Griezmann retourne à l’Atlético, deux ans après son départ fracassant au Barça

L’Atlético a obtenu le transfert du Français Antoine Griezmann, qui retourne donc dans le club qui l'a élevé au plus haut niveau après une expérience au Barça qui restera un échec.

Retour à la case départ pour Antoine Griezmann (30 ans). C’était le gros dossier de cette fin de mercato, et il vient tout juste de se concrétiser avec le transfert ce mardi de Griezmann à l’Atlético de Madrid, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, en provenance du Barça.

Un temps évoqué par la presse espagnole et notamment catalane, l’échange avec Joao Felix n’a pas pu se faire face aux refus des dirigeants de l’Atlético. Les deux clubs ont néanmoins poursuivi leurs discussions pour finalement s’entendre sur un transfert sec de l’international français.

Jamais vraiment épanoui au Barça

C’est un retour aux sources pour le champion du monde, deux ans après un départ douloureux, qui a laissé des traces à Madrid. Les supporters, qui pourrait très bien le lui faire payer en lui réservant un accueil tumultueux pour ses premières sauront certainement se souvenir que c’est à l’Atlético que Griezmann a obtenu ses premiers faits d’armes en club, atteignant notamment la finale de la Ligue des champions avec les Rojiblancos.

Passé à côté de son match et brièvement sifflé par le public barcelonais lors de ce qui restera son dernier match avec le Barça, Griezmann ne s’est jamais vraiment épanoui en Catalogne. Pas vraiment accepté en Catalogne depuis l’émotion qu’avait suscitée l’épisode de son vrai-faux transfert, sa très lente adaptation et le déclin progressif d’une équipe qui s’est longtemps cherché un entraîneur et une identité n’ont pas favorisé son intégration.

A Barcelone en deux saisons, Antoine Griezmann a inscrit 35 buts et délivré 17 passes décisives en 99 matches disputés, soit quasiment autant que lors du seul exercice 2017-2018 disputé avec l’Atlético (29 buts et 15 passes en 49 matches). Poussé dehors par les dirigeants catalans, Griezmann va retrouver un entraîneur, Diego Simeone, qui le tient en haute estime. Idéal pour prendre un nouveau départ.