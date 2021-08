Barça: Koeman outré par les sifflets contre Griezmann au Camp Nou

Sifflé par une partie du public du Camp Nou, dimanche lors du match face à Getafe, Antoine Griezmann a reçu le soutien de son entraîneur Ronald Koeman.

Antoine Griezmann n’a pas connu son meilleur match avec le Barça, dimanche après-midi face à Getafe. Toujours pas impliqué sur le moindre but cette saison en Liga, il a été remplacé pour la première fois de la saison en fin de rencontre et a reçu les sifflets du Camp Nou. "Comme entraîneur, je ne peux pas comprendre la foule qui siffle l’un de nos joueurs", a commenté Ronald Koeman, le coach barcelonais, en conférence de presse.

"On peut siffler s’il n’a pas la bonne attitude ou s’il ne travaille pas, mais Antoine a eu des difficultés dans le jeu, a ajouté Koeman. Il n’a pas eu autant d’opportunités qu’on peut l’espérer, mais ce n’est qu’un match." A noter qu'un autre français, Samuel Umtiti, a lui aussi reçu des sifflets, encore plus prononcés, au moment d'aller s'échauffer.

"On n’a pas non plus créé les situations pour lui"

Antoine Griezmann est lui resté muet sur les trois premiers matchs du FC Barcelone, cette saison, mais Ronald Koeman a tenu à défendre son joueur. "On peut lui demander de marquer quatre buts… Mais on n’a pas non plus créé les situations pour lui. Au contraire en seconde période, on a perdu beaucoup de ballons."

Après avoir inscrit 20 buts toutes compétitions confondues la saison passée, Antoine Griezmann est attendu comme un leader offensif en Catalogne, surtout depuis le départ de Leo Messi. Mais il y a un an, il avait dû attendre la 8e journée de Liga pour inscrire son premier but en championnat. Ce qui ne l’avait pas empêché ensuite de retrouver en efficacité.