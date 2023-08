Atlético: Simeone trouverait "extraordinaire" un transfert Mbappé au Real Madrid

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone juge la possible arrivée de Kylian Mbappé chez le rival du Real Madrid comme bénéfique pour son championnat. Tout en estimant que cela ne fausserait pas forcément la Liga.

L’avenir de Kylian Mbappé passionne toute l’Espagne. À un an de la fin de son contrat au PSG, l’attaquant français est toujours annoncé au Real Madrid. Un possible transfert dans la formation merengue ravirait Diego Simeone, entraîneur du club rival, l’Atlético de Madrid, visiblement pas effrayé par le capitaine des Bleus.

"Si ce n'est pas cette année, l'année prochaine nous serons face à lui"

"J'aimerais beaucoup, ce serait extraordinaire pour la Liga, pour qu'elle continue à être l'un des meilleurs (championnats), confie-t-il dans les colonnes de AS. Tous les joueurs qui viennent en Espagne donnent un coup de pouce. Madrid n'a pas de problème économique pour se le permettre. Il est certain que si ce n'est pas cette année l'année prochaine nous serons face à lui".

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Pour rappel, Kylian Mbappé avait jusqu’à ce lundi pour activer son option d’un an supplémentaire dans son contrat. En conflit avec son club et écarté pour la tournée asiatique, il avait refusé une offre colossale d’Arabie Saoudite, sachant que des clubs anglais et le Real Madrid, donc, restent attentifs au dossier.

"C'est du football, pas des noms"

"Cela dépend de la façon dont on voit les choses, conclut Simeone sur la possible venue de l’attaquant parisien au Real et le déséquilibre avec son équipe qui pourrait en découler. Nous avons gagné un championnat contre Messi, Iniesta, Alexis Sanchez, Xavi, Busquets, Ronaldo, Bale, Benzema... C'est du football, pas des noms".