Atlético: Torreira ne veut plus jouer en Europe après la mort de sa mère du Covid

Arrivé à l’Atlético lors du dernier mercato estival, Lucas Torreira ne souhaite plus évoluer en Liga ou même en Europe. Le milieu uruguayen souhaite retourner en Amérique du Sud pour rester au contact de ses proches après la mort de sa mère, des suites du coronavirus.

Prêté avec option d’achat par Arsenal, Lucas Torreira a effectué 22 apparitions cette saison avec l’Atlético de Madrid et reste un second choix dans l’effectif de Diego Simeone. Mais les envies d’ailleurs du milieu uruguayen sont surtout liées à des soucis personnels et à la mort de sa mère, victime du Covid-19. Rentré en Uruguay pendant la trêve internationale, le joueur de 25 ans ne souhaite plus s’éloigner de l’Amérique du Sud et de ses proches.

"J’essaie d’assimiler la situation, c’est difficile de comprendre que ma mère ne sera plus avec nous mais avec le temps nous apprendrons à vivre avec cette douleur, a expliqué Lucas Torreira pour ESPN Argentina. Elle est morte du Covid-19, nous avons passé onze jours avec ma famille à lutter jusqu’à ce lundi matin lorsque j’ai reçu l’appel me disant que ma mère avait perdu la vie."

Torreira: "Ne plus jouer en Europe et venir à Boca"

Soutenu dans cette épreuve par les Colchoneros et Diego Simeone, Lucas Torreira a reçu l’autorisation de rester quelques jours de plus en Uruguay. Mais l’intéressé souhaiterait y rester beaucoup plus longtemps et désire même signer à Boca Juniors afin de rester près des siens.

"Un intérêt de Boca? Je l’ai toujours dit et je vais le redire: je meurs d’envie de jouer à Boca, a encore estimé le milieu de la Celeste aux 26 sélections. […] J’ai toujours eu envie de jouer. La nuit où ma mère est morte, j’ai reçu un appel de l’hôpital au petit matin et l’un des premiers à qui j’ai écrit était mon agent. Je lui ai dit que je ne veux plus jouer en Europe et je lui ai dit que je veux venir à Boca. Cela ne date pas d’aujourd’hui, cela fait un moment que je ne joue pas autant que je le veux en Europe."

Torreira déçu par Arsenal

Arrivé très jeune en Italie, Lucas Torreira évolue en Europe depuis ses 17 ans. Après la Serie A, l’Uruguayen a découvert la Premier League en signant à Arsenal en 2018. Mais l’expérience londonienne ne s’est pas déroulée comme prévu. En difficulté chez les Gunners, le milieu de poche a été envoyé à Madrid après l’arrivée de Thomas Partey. Une décision difficile à vivre pour lui.

"À l’époque, j’ai beaucoup souffert de la décision d'Arsenal et maintenant à l’Atlético, je ne joue pas comme je veux, a regretté l’ancien phénomène de la Sampdoria. Je suis un joueur qui vit du jeu et mon humeur dépend aussi de la façon dans laquelle je suis à l’intérieur du terrain."

Et d’affirmer à nouveau son envie de quitter l’Europe pour rejoindre Boca. "Si mon agent voit cette interview, il me tuera parce qu’il me dit de ne rien dire, a enfin lancé le milieu des Colchoneros. Tout dépendra d’Arsenal et de la façon dont on peut trouver un accord entre les clubs. Ma décision est claire et n’est pas liée à l’argent. Si je voulais continuer à gagner de l’argent, je continuerais en Europe."