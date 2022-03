Barça: Cruyff garde un peu espoir pour la prolongation de Dembélé

Jordi Cruyff, directeur du football international du FC Barcelone, croit encore un peu à la prolongation d’Ousmane Dembélé tout en se montrant très méfiant sur ce thème qui crispe le club depuis de longs mois.

Les sourires sont de retour au FC Barcelone, large vainqueur d’Osasuna (4-0) dimanche. L’espoir aussi. Les Catalans ont conforté leur place sur le podium de la Liga, tout en se remettant à rêver d’une prolongation d’Ousmane Dembélé, brillant lors de ce succès. Le Français est impliqué sur les trois derniers buts de son équipe, avec deux passes décisives notamment. Ecarté du groupe par la direction en janvier en raison de son refus de prolonger un nouveau contrat, l’ailier compte sur la confiance de Xavi pour bénéficier d’un temps de jeu de plus en polus conséquent. Et son implication laisse croire qu’il pourrait envisager de signer un nouveau bail en Catalogne, alors que l’actuel prend fin en juin.

"La situation concernant Dembélé n'est pas facile"

A l’issue de la rencontre, Jordi Cruyff, directeur du football international du club, est resté très méfiant sur le sujet tout en laissant la porte entrouverte. "La situation concernant la prolongation de Dembélé n'est pas facile mais nous devons l’accepter, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Je pense que le plus important est qu'il continue à aider l'équipe et le reste, on verra."

Ce petit pas en avant est une nouveauté dans l’esprit des dirigeants catalans, excédés par le clan du Français lors du dernier mercato d’hiver. Face au refus de prolonger un nouveau contrat, le Barça avait poussé le joueur à quitter le club en janvier pour toucher une indemnité de transfert. Chose écartée par Dembélé et ses proches. La situation semble toujours au point mort et le Barça serait toujours sceptique sur la volonté de Dembélé de rester au club. Même si rien n’est encore acté. Les dirigeants semblent donc résignés à attendre en comptant, tout de même, sur l’apport décisif de leur joueur.

"Le reste, nous ne pouvons pas le contrôler"

"Il a fait un bon match, comme beaucoup de joueurs qui terminent leur contrat avec l'avenir déjà réglé et d'autres qui recherchent un meilleur contrat, a-t-il ajouté. Qu'il continue d'aider l'équipe à atteindre le maximum d'objectifs et le reste, nous ne pouvons pas le contrôler."