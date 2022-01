Barça: Dembélé traité de "mercenaire" par la presse catalane

Alors qu'il sera libre de tout contrat en juin, Ousmane Dembélé a refusé une première offre de prolongation du Barça. Une situation qui agace les médias catalans, dont Sport, qui l'a critiqué dans un billet d'humeur incendiaire.

En Catalogne, la colère commence sérieusement à monter au sujet d’Ousmane Dembélé. Libre de tout contrat en juin, l’ailier est, comme Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, libre de négocier et de signer avec le club de son choix. Le Français a bien reçu une offre de prolongation au FC Barcelone, mais ne l’a encore pas accepté, la jugeant trop éloignée de ses attentes financières. De quoi rendre furieux les supporters et les médias catalans, comme en témoigne une tribune acerbe publiée dans les colonnes de Sport.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Pour José Maria Casanovas, l’auteur de cet avis tranché, "Dembélé est devenu une pomme pourrie dans le vestiaire". "Un joueur talentueux aux performances décevantes. Un athlète immature avec la mentalité d'un enfant. Un gars qui ne te regarde jamais dans les yeux, cachant une personnalité conflictuelle et égoïste. […] Un homme ingrat qui n'a jamais rejoint le club. Un mercenaire qui ne joue que pour de l'argent", énumère-t-il ensuite.

Xavi "optimiste" veut le conserver

Si les fans ne cachent plus leur agacement à l’encontre de Dembélé, le club, qui espère toujours une prolongation, reste beaucoup plus mesuré. "Au Barça, nous avons une position claire et la négociation est en cours, ce n’est pas terminé, a voulu rassurer Xavi ce week-end. Je suis optimiste et j’espère qu’Ousmane fera un effort. Il a une proposition fantastique. [...] Il peut être le meilleur à son poste." Une position flatteuse, quand on sait que Dembélé a déjà raté 14 matchs de Liga sur 19 pour blessure cette saison.

"Ca n’a servi à rien que Xavi ait manifesté son intérêt pour le récupérer, ou les éloges excessifs de Laporta qui a dit qu'il était meilleur que Mbappé, estime de son côté Sport. Tout est tombé dans l'oreille d'un sourd. […] Tu ne peux pas faire confiance à un gars qui ne te regarde pas dans les yeux et ment plus qu'il ne parle." S’il fait le choix de rester en Catalogne six mois avant de s’engager libre ailleurs, l’accueil que réservera Dembélé au Camp Nou s’annonce houleux…