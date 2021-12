Barça: flou total autour de Depay... déjà poussé vers la sortie?

Arrivé libre au Barça en début de saison, Memphis Depay pourrait rapidement quitter le club catalan. Selon plusieurs médias espagnols, l’attaquant néerlandais ne fait pas partie des plans de Xavi et se dirige vers un départ lors du mercato estival.

A peine arrivé, déjà reparti? A l’instar de son compatriote Luuk De Jong, Memphis Depay pourrait rapidement faire les frais de l’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc du Barça. Recruté par Ronald Koeman pendant l’intersaison et arrivé gratuitement en provenance de Lyon, l’attaquant néerlandais risque de ne pas s’éterniser longtemps du côté de la Catalogne.

La faute, notamment, au projet de jeu souhaité par le nouveau technicien blaugrana. Après avoir mis la main sur Ferran Torres, le Barça aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Alvaro Morata. L’arrivée du buteur espagnol pousserait de fait Memphis Depay sur le banc... voire carrément vers la sortie selon AS et Radio Catalunya. Un transfert lors du prochain mercato estival semble bel et bien dans les tuyaux pour l’ancien capitaine de l’OL.

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Un bon début de saison mais…

Estampillé Ronald Koeman, Memphis Depay a rapidement lancé sa saison avec le Barça. Malgré le début de championnat compliqué de l’équipe catalane, l’attaquant de 27 ans s’est montré très efficace. Muet en Ligue des champions, où il a peiné face aux gros, il a brillé en Liga avec huit buts et deux passes décisives en 15 apparitions.

Auteur du but vainqueur dans le derby pour la première de Xavi sur le banc, Memphis Depay a ensuite un peu accusé le coup. La faute à un pépin musculaire aux ischios qui l’a privé des trois derniers matchs de championnat. Au-delà de son rendement ou d’éventuels coups de mou physiques, c’est surtout la capacité de Memphis Depay à trouver une place dans le jeu mis en place par Xavi qui interroge.

Habitué à jouer les duels en un contre un et brillant dans les phases de transition, l’international batave aux 75 sélections n’apparait pas forcément comme profil idoine dans un football de possession et basé sur le traditionnel tiki-taka blaugrana. Avec Ansu Fati capable d’évoluer à gauche et potentiellement Ferran Torres ou Alvaro Morata dans l’axe, Memphis Depay se verrait indiquer la porte de sortie.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater le duel Barça-Naples en Ligue Europa

Un transfert vers la Juve et une belle plus-value?

Pas au mieux sur le plan financier et toujours grandement endetté, le Barça reste à la recherche de liquidités. De la même manière, le club présidé par Joan Laporta tente de faire des économies et de réduire sa masse salariale.

Avec un salaire estimé à près de 5 millions d’euros par an, un départ de Memphis Depay permettrait de réaliser de sacrés économies. Surtout si Alvaro Morata venait à signer sous forme de prêt ou à prix réduit.

Déjà intéressé par le recrutement du Néerlandais de 27 ans à la fin de son aventure lyonnaise, la Juventus le suivrait toujours avec attention. Une aubaine pour le Barça, qui pourrait ainsi récupérer un joli chèque pour un joueur arrivé gratuitement et dont le contrat se terminera en juin 2023.

Si aucun montant n’a filtré de l’autre côté des Pyrénées, le Barça verrait d’un bon œil une vente lors du prochain mercato afin de signer une plus-value de plusieurs millions voire dizaines de millions d’euros. Après avoir constitué une belle opportunité de marché pour le Barça version Koeman, Memphis Depay pourrait devenir l’un des premiers prétendants au départ du Barça version Xavi.