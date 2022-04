Barça: Ferran Torres veut "séquestrer" Dembélé pour qu’il reste

Ferran Torres, attaquant du FC Barcelone, souhaite à tout prix une prolongation d’Ousmane Dembélé (24 ans), quitte à user de la force pour le pousser à rester.

L’espoir d’une prolongation d’Ousmane Dembélé (24 ans) est revenu à Barcelone. Mateu Alemany, directeur du football du club, a rencontré les agents du joueur cette semaine au Maroc. Et si aucune nouvelle offre n’a été formulée, cette réunion a jeté les bases de nouvelles discussions à venir. Car le club aimerait conserver l’ailier français surtout Xavi, l’entraîneur, et ses coéquipiers à l’instar de Ferran Torres (22 ans).

L’attaquant, qui a consenti à une baisse de salaire lors de son arrivée au Barça en janvier en provenance de Manchester City, est prêt à tout pour convaincre le champion du monde 2018 de rester. "Je le séquestrerais ici à Barcelone, a confié le joueur espagnol en conférence de presse mercredi. Pour moi, c’est un joueur qui fait la différence. Il peut être l’un des meilleurs joueurs du monde et il peut le devenir en restant au club. Mais ce sont des choses qui ne nous concernent pas. C’est à lui de prendre la décision."

Xavi veut le faire signer "tout de suite"

"J'espère que l'on pourra compter avec lui, a ajouté Xavi, entraîneur du Barça. On est une meilleur équipe avec lui, avec Ronald (Araujo, ndlr) et Gavi (les autres joueurs que le Barça veut prolonger). Depuis que je suis en charge de l'équipe, depuis le mois de novembre, il (Dembélé) a été exemplaire. Sa manière de s'entraîner, son attitude, son engagement... Je ne sais pas comment il était avant, mais là, je le sens très motivé et très heureux. Je vois un grand professionnel. Le club connaît mes priorités sur le plan sportif, et j'espère qu'il restera. S'il travaille bien, il peut être l'un des meilleurs à son poste. Il y a très peu de joueurs qui ont les qualités d'Ousmane. Le club n'est pas dans les meilleures dispositions financières, il faut s'adapter, mais moi, Dembélé, je le ferais signer tout de suite".

Le Barça se déplace à Francfort ce jeudi (21h, sur RMC Sport 2) en quart de finale aller de la Ligue Europa. Une compétition que Xavi veut remporter après l’échec en Ligue des champions (troisième de la poule). Son équipe est l’immense favorite à la victoire finale et compte sur sa belle dynamique pour conserver son objectif. Elle reste sur 13 matchs consécutifs sans défaite. Une série qui lui a permis d'être revenue à la deuxième place en Liga, avec 12 points de retard (mais un match moins) sur le Real Madrid, leader.