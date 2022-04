Mercato: les dessous des négociations pour la prolongation de Dembélé

Utopique en janvier, une prolongation d’Ousmane Dembélé semble désormais possible grâce à la confiance accordée par Xavi. Un nouveau contrat nécessitera des efforts salariaux de la part de l’ailier français.

Le FC Barcelone pourrait bien réussir ce qu’il pensait inconcevable il y a encore deux mois: prolonger Ousmane Dembélé (25 ans). En fin de contrat en juin, l’ailier français avait refusé toutes les approches et propositions du club avant le 1er janvier, date à partir de laquelle il pouvait s’engager avec le club de son choix. Selon la presse catalane, les dirigeants du Barça pensaient même que le champion du monde 2018 avait trouvé un accord avec le PSG. Selon les informations de RMC Sport, le club français est bien intéressé mais un départ dans la capitale française n’est pas acté. L’espoir est même revenu dans le camp barcelonais.

Mateu Alemany, directeur du football du club, s’est ainsi rendu au Maroc pour échanger avec Moussa Sissoko, agent de l’ancien Rennais. Selon l’émission El Chiringuito, l’entourage se serait présenté avec la volonté de prolonger et souhaiterait parvenir à une formule viable, sans exiger des choses que le Barça ne peut pas payer. Cette flexibilité serait une bonne nouvelle pour un club criblé de dettes. Mais un accord est encore loin entre deux parties qui ont longuement discuté en vain avant de rompre le dialogue l’hiver dernier.

Selon Chiringuito, le point d’achoppement concerne évidemment le salaire. Le Barça proposerait huit millions d’euros la première année avec un salaire revu à la hausse les saisons suivantes. Cela signifierait une baisse de quatre millions en comparaison aux actuels revenus de Dembélé (12 millions annuels). Un chiffre qui serait jugé trop bas pour le moment par son clan. Dimanche, Alemany avait fixé les règles pour parvenir à un terrain d’entente. "Lui et ses agents savent depuis près d'un an quelle est notre position, a-t-il rappelé avant le match face au FC Séville (1-0) sur la chaîne Movistar+. Pour nous, il peut rester, tant que nous sommes sur des salaires soutenables et proportionnels à ses coéquipiers."

Selon Sport, le joueur est désormais désireux de rester et l’aurait confié à ses partenaires dans le vestiaire. Un homme en est le grand responsable: Xavi. L’entraîneur cocoone l’international français par le biais de longues discussions sur le rôle d’un ailier. Il a même convaincu les dirigeants de le laisser jouer alors qu’une partie d’entre eux militaient pour le maintenir à l’écart du groupe après son refus de prolonger et de quitter le club en janvier. Xavi a, lui, multiplié les déclarations d’amour en voulant faire de Dembélé le meilleur du monde à son poste. Et cela paie sur le terrain avec un but et huit passes décisives lors des sept derniers matchs de championnat. Autour aussi puisque le public du Camp Nou ne le siffle plus. L’inenvisageable prolongation pourrait bien se produire même si les rebondissements ne manquent pas dans ce dossier.