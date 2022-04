Barcelone: Dembélé ovationné par le Camp Nou, deux mois après les sifflets

Ousmane Dembélé a quitté le terrain ovationné pour tout le Camp Nou, dimanche lors de la victoire face au FC Séville (1-0), un mois et demi après avoir reçu des sifflets nourris d’un public qui lui reprochait de ne pas avoir prolongé.

Tout le Camp Nou s’est levé pour un joueur qu’il sifflait encore copieusement il y a un mois et demi. Ousmane Dembélé (24 ans) a reçu une grande ovation, dimanche lors de son remplacement dans les arrêts de jeu du match entre le FC Barcelone et le FC Séville (1-0). S’il n’a pas marqué, l’ancien Rennais a été l’un des joueurs les plus remuants de la rencontre en réalisant de nombreux décalages. Il est aussi l’auteur de la passe décisive sur le but de Pedri même si le jeune international espagnol a fait un grande part du travail tout seul.

L’ovation pour Dembélé contraste avec la bronca reçue de la part du même public en février. Il avait été copieusement sifflé lors de son apparition au Camp Nou face à Naples, en barrages de la Ligue Europa pour son refus de prolonger avec le club. Cette rencontre marquait son retour à la compétition à domicile après avoir été mis à l’écart par la direction, remontée par l’échec des négociations pour signer un nouveau contrat. Elle avait alors poussé le joueur à partir en janvier afin de récupérer une indemnité de départ. Nouveau refus.

Alemany ouvre encore la porte à une prolongation

Depuis, Xavi a obtenu de sa direction de pouvoir faire jouer son ailier, qu’il adore. Et Dembélé, choyé par l’entraîneur, enchaîne les performances de premier plan et les déséquilibres sur son aile droite. Ce fut encore le cas dimanche face à Séville dans un match capital dans la course à la Ligue des champions. Le Barça a pris la deuxième place avec ce succès et compte désormais 12 points de retard (et un match en moins) sur le Real Madrid, leader.

>> Suivez les infos mercato EN DIRECT

Les performances consistantes de Dembélé et la confiance accordée par Xavi font renaître l’espoir d’une prolongation même si les dirigeants du club se montrent très prudents sur ce sujet très instable. "Lui et ses agents savent depuis près d'un an quelle est notre position, a rappelé Mateu Alemany, directeur du football du club, dimanche avant le match sur la chaîne Movistar+. Pour nous, il peut rester, tant que nous sommes sur des salaires soutenables et proportionnels à ses coéquipiers."