Barça: "Il voulait m'énerver....", Koeman tacle Laporta sur le transfert raté de Wijnaldum

Ancien coach du FC Barcelone, Ronald Koeman a taclé le président Joan Laporta, responsable selon lui du transfert raté de Georginio Wijnaldum. "Il voulait m'énerver plus que recruter le joueur", a regretté l'entraîneur néerlandais.

Ronald Koeman se serait bien vu entraîner Georginio Wijnaldum au FC Barcelone. Les deux hommes se connaissaient de la sélection néerlandaise, entraînée par Koeman entre 2018 et 2020, et auraient pu se retrouver en Catalogne à l'été 2021, lorsque le joueur a quitté Liverpool libre, à la fin de son contrat.

"J'ai tenté de faire signer Wijnaldum, mais ça a échoué parce que le président voulait m'énerver plus que recruter le joueur", a déploré l'ancien entraîneur du Barça, Ronald Koeman, auprès du média néerlandais AD. Il vise le président du Barça, Joan Laporta.

"Il a retardé l'opération et finalement, il (Wijnaldum) a signé pour le Paris Saint-Germain, explique Koeman. Sinon, il aurait joué au Camp Nou." A Barcelone, le milieu de terrain néerlandais aurait côtoyé plusieurs de ses compatriotes avec Frenkie de Jong, Memphis Depay ou Luuk de Jong.

Une saison galère à Paris et une grave blessure cet été

"Nous avons négocié plusieurs semaines avec Barcelone, reconnaissait d'ailleurs Wijnaldum à l'été 2021. Mais le club n'a pas fait le dernier pas, puis le Paris Saint-Germain est arrivé et a été plus rapide. C'était difficile de dire non au Barça, c'était l'un des premiers clubs à s'intéresser à moi et c'est l'un des plus grands."

A Paris, le Néerlandais n'a pas eu l'évolution qu'il imaginait. Souvent remplaçant lors de la saison 2021-22, il n'a pas réussi à s'adapter au collectif parisien et a perdu sa place en sélection nationale. L'été dernier, il est parti en prêt à l'AS Roma, où il a été victime d'une fracture du tibia à l'entraînement après avoir joué un seul match.