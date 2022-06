Barça: Koeman a vécu son éviction comme "une libération"

Ronald Koeman, ancien entraîneur du FC Barcelone, a vécu comme un soulagement son éviction du club en octobre 2021 après les doutes émis dans la presse à son sujet par le président du club, Joan Laporta.

Ronald Koeman est encore un suiveur attentif des performances du FC Barcelone huit mois après son éviction en octobre 2021. Il avait passé près d’un an et demi sur le banc du club catalan, alors en plein remous entre la fin du mandat de l’ancien président Josep Bartomeu et le début de son successeur Joan Laporta, dont il n’a pas vraiment apprécié les manœuvres à son égard.

"Diffuser des doutes dans la presse est la pire chose qui puisse être faite"

"Un président peut toujours douter de son entraîneur, mais le problème, dans mon cas, c'est que c'est sorti dans la presse et que c'était une erreur de sa part, a-t-il pesté dans l’émission "Vaques Sagrades" d'Esport 3, lundi soir. Vous ne pouvez pas laisser de doute sur l'entraîneur... Je ne fais jamais ça. Je montre mon visage, je dis ce que je pense. Diffuser des doutes dans la presse est la pire chose qui puisse être faite."

"J'ai vécu un an et demi très compliqué, un temps sans président... puis les doutes de Laporta, a-t-il ajouté. Quitter le Barça a été un peu comme une libération."

Depuis, le technicien néerlandais est sans club mais reste en contact avec d’anciens joueurs, dont son compatriote Frenkie de Jong, poussé vers la sortie mais pourtant désireux de rester en Catalogne, selon lui. "La seule chose que je sais, c'est que Frenkie veut continuer au Barça, a-t-il assuré. Il y a quelques jours il m'a dit que je voulais continuer. Ce que je ne sais pas, c'est si le Barça veut le vendre ou a besoin d'argent parce qu'il est l'un des rares joueurs pour qui il peut obtenir une bonne somme. Pour moi, De Jong est un grand joueur pour le Barça."