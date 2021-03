Barça: Koeman ne voudrait pas d'Agüero

Alors que Sergio Agüero quittera Manchester City à l'issue de la saison, Ronald Koeman aurait indiqué à ses dirigeants qu'il ne souhaite pas la venue du buteur argentin pour l'année prochaine. L'entraîneur du Barça préférerait la piste menant à Memphis Depay.

C'est désormais certain: Sergio Agüero quittera Manchester City cet été. Les Cityzens ont officialisé ce lundi soir le départ de leur "légende" à l'issue de la saison, après près de 10 ans au club. Libre désormais de s'engager où il le souhaite, le buteur de 32 ans était annoncé ces derniers temps dans le viseur du FC Barcelone.

Koeman préfère Depay

Mais selon Sport ce mardi, Ronald Koeman ne souhaite pas de Sergio Agüero pour la saison prochaine. L'entraîneur du club catalan garderait sa position vis-à-vis du "Kun", qu'il juge moins apte à s'adapter à son système de jeu par rapport à Memphis Depay, autre cible annoncée du FC Barcelone.

Des rumeurs évoquaient ces dernières semaines un intérêt du Barça pour Agüero, par rapport notamment à son lien d'amitié avec Lionel Messi, Mais le profil de Depay plaît plus à Koeman et l'attaquant néerlandais a déjà failli rejoindre la Catalogne lors du dernier mercato estival. L'attaquant de l'OL se trouve lui aussi en fin de contrat à la fin de saison.

Pour Koeman selon Sport, Memphis Depay serait aussi plus apte à s'intégrer au vestiaire blaugrana, et pour possiblement être utilisé comme un joker de luxe. Le média espagnol précise aussi que les dossiers Depay et Agüero ne sont pas liés à celui d'Erling Haaland, convoité aussi par le Barça mais dont le transfert demandera forcément beaucoup plus de ressources. Agüero et Depay sont perçus comme des solutions de remplacement.