Affaire Negreira: l'argent versé par le Barça non-déclaré et rattrapé par le fisc espagnol ?

José Maria Enriquez Negreira aurait utilisé une partie des 7 millions d'euros qu'il aurait reçu du FC Barcelone pour acheter des biens à des personnes tierces. Le fisc espagnol le soupçonne notamment d'avoir retiré 550.000 euros en espèce.

Vers un nouveau rebondissement dans l'affaire Negreira ? El Confidential rapporte ce lundi que José Maria Enriquez Negreira, l'ancien vice-président de la commission technique des arbitres, aurait utilisé une partie des plus de 7 millions d'euros qu'il aurait reçu du FC Barcelone pour acheter des biens à des personnes tierces, qui n'ont pas encore été identifiées.

Le fisc espagnol le soupçonne notamment d'avoir retiré 550.000 euros en espèce de son compte personnel et celui de sa société Dasnil 95 entre 2016 et 2019.

Le fisc espagnol a établi que José Maria Enriquez Negreira utilisait régulièrement une carte de crédit pour payer des biens et des services. Toujours selon El Confidential, il aurait dépensé plus de 150.000 euros en une seule année avec cette même carte. La Fédération espagnole de football aurait pris en charge tous ses frais de logement, de voyage et de nourriture.

Grosse colère dans les tribunes en Liga

Ce week-end, les supporters du FC Séville et de l'Athletic Bilbao ont manifesté leur colère dans les tribunes pour protester contre l'affaire Negreira, qui prend de l'ampleur en Espagne, alors que le Clasico entre le Barça et le Real est prévu pour ce dimanche au Camp Nou (21 heures).

A Sanchez-Pizjuan, les socios sévillans ont brandi des pancartes portant la mention "Stop à la corruption", alors qu'à San Mamés, les fans de Bilbao ont suivi le mouvement en jetant des faux billets bleus et rouges où figurent le logo du club catalan et le terme "mafia" à partir de la demi-heure de jeu. Les supporters ont également scandé "Segunda, segunda" (en deuxième division).