Barça: la clause de Dembélé baisse de moitié... pendant deux mois, une offre de prolongation sur la table

De juin à juillet, la clause de départ de l'attaquant français Ousmane Dembélé passe de 100 à 50 millions d'euros, selon Mundo Deportivo, ce que confirme RMC Sport. Ce qui pourrait laisser une fenêtre de tir intéressante à la concurrence si le Barça ne lui avait pas déjà proposé une prolongation de contrat, jusqu'en 2027.

50 millions d’euros, c’est le prix que tout club intéressé devra débourser s’il souhaite s’attacher les services du Français Ousmane Dembélé cet été, rapporte Mundo Deportivo. C’est moitié moins que ce que le Français pouvait coûter avant le 1er juin. Mais tout comme les soldes sont encadrés, avec une durée déterminée, la clause de Dembélé remontera à 100 millions d’euros en août.

Les clubs intéressés ont donc jusqu’au 31 juillet pour entreprendre les démarches et profiter de ce rabais sur la clause de l’international. Mais le Français, élément indiscutable du Barça de Xavi cette saison, a-t-il seulement envie de s’en aller? Rien n’est moins sûr. Surtout qu'il a déjà une offre de prolongation sur la table, jusqu’en 2027, alors que son contrat expire en 2024, toujours selon Mundo Deportivo, ce que confirme RMC Sport.

"Il nous a manqué"

Tout indique que le Français, blessé trois mois à la cuisse gauche cette année, va poursuivre sa progression sous les ordres du technicien catalan, qui l’a retrouvé avec plaisir en fin de saison. "Il nous a manqué. C'est le meilleur footballeur dans le un contre un. Il y en a très peu des comme lui dans le monde. Demandez aux latéraux de la Liga contre qui ils souffrent le plus. C'est un joueur avec une vitesse folle, qui crée des différences. C'est logique qu'il nous ait tant manqué", vantait Xavi fin avril.

Ousmane Dembélé a remporté son troisième titre de champion d’Espagne avec le Barça depuis son arrivée en provenance de Dortmund. Avant le dernier match de la saison, contre le Celta Vigo, Dembélé affiche un bilan statistique de huit buts et huit passes décisives, tout en ayant raté trois mois de compétition. Passeur décisif lors de l’avant-dernière journée, Dembélé a été rappelé par Didier Deschamps en équipe de France pour les matches de qualification à l’Euro 2024 contre la Grèce (19 juin) et Gibraltar (16 juin). Présent au Mondial au Qatar, Dembélé était en revanche absent quand l’équipe de France a débuté sa campagne de qualifications par des victoires contre les Pays-Bas (4-0) et l’Irlande (1-0).