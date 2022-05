Barça: Laporta demande à Tebas de cesser ses commentaires sur le mercato du club

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a demandé ce mardi au président de LaLiga Javier Tebas de "s'abstenir de faire des commentaires" sur les possibles recrutements du club et sur ses moyens financiers, parce que cela "nuit aux intérêts du club".

Le président du FC Barcelone en a marre. Quelques heures après les propos de Javier Tebas sur le fait que "le Barça ne peut pas signer Lewandowski à partir d'aujourd"hui", Joan Laporta a répondu au président de la Liga de manière musclée.

Par le biais des médias du club, le dirigeant catalan a déclaré: "Compte tenu des déclarations du président de la Liga disant que nous ne pouvons pas signer un joueur, je voudrais rappeler au président de la Liga que ses fonctions sont de surveiller la ligue de football professionnel et les clubs, donc je lui demande de s'abstenir de faire des commentaires sur le fait que nous pouvons ou non signer un certain joueur, car cela nuit clairement aux intérêts du FC Barcelone".

Le président a ajouté, concernant les propos de Tebas: "Je ne sais pas s'il fait ces commentaires volontairement ou involontairement. S'il le fait volontairement, c'est inadmissible, car il y a une volonté manifeste de nuire aux intérêts du Barça. Et s'il le fait involontairement, c'est une preuve supplémentaire de son manque de retenu et de son désir d'être sous les feux de la rampe, ce qui, avec tout le respect que je lui dois, ne me semble pas être sa place".

"Ils ont un placard vide, alors que Madrid en a un plein"

Le matin même, Javier Tebas avait profité d'un déjeuner organisé par le média espagnol Europa Press pour tacler encore le PSG sur la prolongation de Kylian Mbappé, et le Barça. Se préoccupant toujours pour les finances catalanes et dans sa lutte sans partage concernant le fair-play financier, il s'est permis de déclarer: "À ce jour, le Barça ne peut pas signer Lewandowski. Le Barça sait déjà ce qu'il doit faire."

"Ils doivent faire rentrer plus d'argent et vendre des actifs. Vous devez remplir le garde-manger. Ils ont un placard vide, alors que Madrid en a un plein", a dit Tebas, soulignant une fois de plus la situation différente des deux clubs et les différences auxquelles ils seront confrontés sur le prochain marché des transferts.