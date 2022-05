Mercato: La Liga envisagerait un recours contre le PSG après la prolongation de Mbappé

Selon les radios espagnoles SER et Cope, La Liga envisagerait un recours contre l'accord de prolongation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. L'organisation présidée par Javier Tebas considère l'opération comme totalement contraire au fair-play financier et estime qu'elle pourrait obtenir la suspension du PSG des compétitions européennes.

Selon les radios espagnoles Cadena Ser et Cope, La Liga envisagerait de déposer un recours contre l'accord de prolongation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. L'organisation présidée par Javier Tebas attend l'officialisation de l'opération avant de prendre des mesures à l'encontre d'une transaction qu'elle considère comme totalement contraire au fair-play financier.

Une suspension de compétitions européennes possible?

La Liga n'exclurait pas une plainte auprès de l'UEFA et des tribunaux, s'étonnant qu'une équipe qui a perdu 300 millions d'euros la saison dernière puisse maintenant dépenser une somme exhorbitante pour la prolongation d'un joueur, brisant tous les plafonds salariaux.

De son côté, la Cadena Ser annonce que La Liga serait agacée par le comportement du PSG et sait qu'une action en justice pourrait priver le club parisien de toute compétion européenne... mais pas cette saison. L'organisation espagnole est au courant que le processus serait long.

Par le passé, après la signature de Neymar, La Liga avait déjà saisi la justice pour dénoncer l'équipe parisienne pour son montage financier et s'était vu donner raison. Cependant, c'est l'UEFA elle-même qui a arrêté toute la procédure. Javier Tebas avait déjà critiqué l'opération lors d'un événement vendredi, déclarant qu'il n'était pas possible qu'un club avec un tel montant de pertes puisse entreprendre une telle dépense.

Une croisade personnelle de Tebas contre les clubs-états

Des sources de LaLiga assurent à la Cope qu'il n'y a pas un seul contrat lié à l'arrivée de Kylian Mbappé ou d'un autre joueur vedette qui sera dans la plainte si ce n'est la tournure des finances. Il s'agit d'une croisade contre les clubs-états qui ne respectent pas les règles de limitation des dépenses qui régissent le football.

Javier Tebas lui-même a déclaré samedi sur son compte Twitter que le renouvellement de Kylian Mbappé par le Paris Saint-Germain est une "insulte au football" en raison des importantes sommes d'argent dont on ne sait pas "où et comment il les paie" après avoir "fait des pertes" ces dernières saisons.

"Ce que le PSG va faire en renouvelant Mbappé avec d'énormes sommes d'argent (qui sait où et comment il les paie) après avoir fait une perte de 700 millions d'euros ces dernières saisons et avoir plus de 600 millions d'euros de salaire, est une insulte au football. Al-Khelafi est aussi dangereux que la Super League", a écrit Tebas.