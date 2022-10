Mercato: Laporta "rêve" toujours d'un retour de Messi au Barça

Parti au PSG il y a un an, Lionel Messi est encore dans tous les esprits au Barça, à tel point que Joan Laporta "rêve" encore de le voir revenir. Il a aussi prévu de lui offrir un cadeau pour une occasion très spéciale.

Il ne peut pas s’en empêcher. Chaque mois ou presque, Joan Laporta évoque l’idée d’un potentiel retour de Lionel Messi au FC Barcelone. C’est à nouveau ce qu’il a fait au cours d’une interview donnée à Barça TV ce vendredi. Lorsque le journaliste lui a confié son rêve de voir Messi revenir un jour en Catalogne, le président du club blaugrana a répondu : "C'est mon rêve et celui de beaucoup de Culés." Sans préciser dans quel rôle : joueur ? dirigeant ? entraîneur ?

"Je vais sûrement le voir lundi pour la cérémonie du Ballon d'or à Paris et je sais ce que le Barça représente pour lui, a-t-il ajouté dans des propos rapportés par Sport. Mais maintenant, c'est un joueur du PSG et je ne pense pas que nous lui rendons service en parlant de ça. Nous devons le respecter. Je ne m'étendrai pas sur cette question, mais nous pensons à lui." Laporta a même prévu d’offrir un cadeau à son ancien joueur pour une occasion très spéciale : les 18 ans de ses débuts au Barça.

Le Barça va offrir un cadeau à Messi

Le 16 octobre 2004, celui qui n’était pas encore surnommé "la Pulga" était lancé par Frank Rijkaard à la 82e minute d’un derby entre l’Espanyol et le Barça. Ses premiers pas dans le monde professionnel à seulement 17 ans, 3 mois et 22 jours. "Nous allons faire quelque chose pour honorer l'homme qui a été le meilleur joueur de l'histoire, tous les Culés l'ont dans leur mémoire collective, a annoncé Laporta. Ce dimanche, cela fera 18 ans qu'il a fait ses débuts et nous pensons lui offrir un cadeau. Ce sera une reconnaissance, mais ce sera une chose privée."

Au début du mois, c'est Eduard Romeu, vice-président économique du FC Barcelone, qui a lancé un nouvel appel du pied à Messi pour un retour au club. "C'est un sujet pour la direction sportive, a-t-il expliqué. S'il y réfléchit, nous nous mettrons au travail. Mais oui, c'est un atout pour le Barça et les portes du club lui sont ouvertes." Arrivé à Paris à l'été 2021, Messi est sous contrat jusqu'en 2023 avec la possibilité d'activer une année supplémentaire.